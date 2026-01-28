Telugu

కళ్లు చెదిరే డిజైన్లలో బంగారు పూసల చైన్.. చూసేయండి

woman-life Jan 28 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram- kalyan_jewellers_nikol_naroda
Telugu

డబుల్ లేయర్ చైన్

డబుల్ లేయర్ పూసల చైన్ మెడ నిండుగా ఉంటుంది. అన్ని దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతుంది.

Image credits: instagram
Telugu

మోడ్రన్ డిజైన్

చిన్న చిన్న బంగారు పూసలతో ఉన్న ఈ చైన్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది.

Image credits: instagram
Telugu

లాంగ్ చైన్

చిన్న, పెద్ద బంగారు పూసలతో ఉన్నఈ లాంగ్ చైన్ పెళ్లైన వారికి బాగుంటుంది. సింపుల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram- kalyan_jewellers_nikol_naroda
Telugu

రంగు రంగుల పూసలు

రంగు రంగుల పూసలతో ఉన్న ఈ చైన్ కాస్త వయసులో పెద్ద వారికి బాగుంటుంది.  ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
Telugu

సింపుల్ డిజైన్

డైలీవేర్ కి ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్ చైన్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

బంగారు ముత్యాల చైన్

చిన్న చిన్న బంగారు ముత్యాలతో అల్లిన ఈ చైన్ రోజూవారీ వాడకానికి మంచి ఎంపిక. 

Image credits: instagram

