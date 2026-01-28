కళ్లు చెదిరే డిజైన్లలో బంగారు పూసల చైన్.. చూసేయండి

డబుల్ లేయర్ పూసల చైన్ మెడ నిండుగా ఉంటుంది. అన్ని దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతుంది.
చిన్న చిన్న బంగారు పూసలతో ఉన్న ఈ చైన్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది.
చిన్న, పెద్ద బంగారు పూసలతో ఉన్నఈ లాంగ్ చైన్ పెళ్లైన వారికి బాగుంటుంది. సింపుల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
రంగు రంగుల పూసలతో ఉన్న ఈ చైన్ కాస్త వయసులో పెద్ద వారికి బాగుంటుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
డైలీవేర్ కి ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్ చైన్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.
చిన్న చిన్న బంగారు ముత్యాలతో అల్లిన ఈ చైన్ రోజూవారీ వాడకానికి మంచి ఎంపిక.
