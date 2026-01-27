Telugu

ఈ హెయిర్ స్టైల్స్ తో ముఖం సన్నగా, అందంగా కనిపిస్తుంది!

woman-life Jan 27 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Our own
హాఫ్-అప్ బన్

హాఫ్-అప్ బన్ హెయిర్‌ స్టైల్ ముఖం పొడవుగా కనిపించేలా చేస్తుంది. కింద ఉన్న జుట్టు ముఖాన్ని కవర్ చేస్తుంది. అయితే బన్‌ను మరీ టైట్‌గా కాకుండా, లూజ్‌గా వేయాలి.

Image credits: social media
క్రౌన్ వాల్యూమ్ విత్ మెస్సీ బన్

క్రౌన్ వాల్యూమ్ విత్ మెస్సీ బన్ కూడా ముఖాన్ని పొడవుగా కనిపించేలా చేస్తుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: social media
సాఫ్ట్ కర్ల్స్ హెయిర్ స్టైల్

సాఫ్ట్ కర్ల్స్ ముఖానికి గుండ్రటి ఆకారం బదులు సన్నని, స్లీక్ లుక్‌ను ఇస్తాయి. చీరలతో ఈ హెయిర్ స్టైల్ సూపర్ గా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
హై పోనీటెయిల్ హెయిర్ స్టైల్

హై పోనీటెయిల్ హెయిర్‌స్టైల్‌తో ముఖం పొడవుగా, షార్ప్‌గా కనిపిస్తుంది. అయితే పోనీటెయిల్‌ను టైట్‌గా, స్లీక్‌గా ఉంచాలి. 

Image credits: social media
సైడ్ పార్టింగ్ లో బన్ హెయిర్ స్టైల్

సైడ్ పార్టింగ్ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకున్నా ముఖం పొడవుగా కనిపిస్తుంది. బన్‌ను మరీ టైట్‌గా కాకుండా, లూజ్‌గా ఉంచాలి. 

Image credits: social media

