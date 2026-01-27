హాఫ్-అప్ బన్ హెయిర్ స్టైల్ ముఖం పొడవుగా కనిపించేలా చేస్తుంది. కింద ఉన్న జుట్టు ముఖాన్ని కవర్ చేస్తుంది. అయితే బన్ను మరీ టైట్గా కాకుండా, లూజ్గా వేయాలి.
క్రౌన్ వాల్యూమ్ విత్ మెస్సీ బన్ కూడా ముఖాన్ని పొడవుగా కనిపించేలా చేస్తుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
సాఫ్ట్ కర్ల్స్ ముఖానికి గుండ్రటి ఆకారం బదులు సన్నని, స్లీక్ లుక్ను ఇస్తాయి. చీరలతో ఈ హెయిర్ స్టైల్ సూపర్ గా ఉంటుంది.
హై పోనీటెయిల్ హెయిర్స్టైల్తో ముఖం పొడవుగా, షార్ప్గా కనిపిస్తుంది. అయితే పోనీటెయిల్ను టైట్గా, స్లీక్గా ఉంచాలి.
సైడ్ పార్టింగ్ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకున్నా ముఖం పొడవుగా కనిపిస్తుంది. బన్ను మరీ టైట్గా కాకుండా, లూజ్గా ఉంచాలి.
