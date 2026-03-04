రోజూవారీ వాడకానికి ఇలాంటి జుంకాలు సూపర్ గా ఉంటాయి. తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లల నుంచి కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు వరకు ఇలాంటి చిక్ ఫ్లవర్ డిజైన్ జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. 3 గ్రాముల్లో కూడా తీసుకోవచ్చు.
ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ డిజైన్ జుంకాలు అన్ని దుస్తుల మీదకి సెట్ అవుతాయి. మ్యాచింగ్ నెక్లెస్, ఉంగరంతో లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
లైట్ వెయిట్ లో జుంకాలు తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ జుంకాలు 2 గ్రాముల్లో వస్తాయి. హెవీ లుక్ ఇస్తాయి.
స్టోన్స్, పూసల వర్క్ తో ఉన్న హాఫ్ మూన్ డిజైన్ జుంకాలు పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. 5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ జుంకాలు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. కూతురికి ఏదైనా స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
