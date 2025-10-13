Telugu

పండుగ నాడు ఈ స్టైల్ చీరలు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?

woman-life Oct 13 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
Telugu

జార్జెట్ చికెన్‌కారీ చీర

దీపావళి పండుగనాడు మెరిసే చీరలకు బదులు నవాబీ స్టైల్ చికెన్‌కారీ చీరలు ట్రై చేయండి. మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ సారీ

పండుగ వేళ ఎంబ్రాయిడరీ చీర కట్టుకుంటే మీరు మరింత ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు. వర్క్ బ్లౌజ్‌కు బదులు స్లీవ్ లెస్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి. స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: pinterest
Telugu

ఐవరీ చికెన్‌కారీ చీర

మీరు రాయల్ బ్యూటీలా కనిపించాలంటే ఐవరీ చికెన్‌కారీ చీరను కట్టుకోవచ్చు. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

Image credits: instagram
Telugu

ఫ్లోరల్ డిజైన్ చికెన్‌కారీ చీర

ఫ్లోరల్ డిజైన్ చికెన్‌కారీ చీర కట్టుకుంటే చాలా కూల్ లుక్ వస్తుంది. అందులోనూ వైట్, బ్లూ కలర్ లు చాలా బాగా కనిపిస్తాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

లైట్ వెయిట్ చికెన్‌కారీ చీర

బోర్డర్‌లో చికెన్‌కారీ వర్క్ ఉన్న చీరలు చాలా తేలికగా, కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: social media
Telugu

సీక్విన్ వర్క్ చికెన్‌కారీ చీర

చికెన్‌కారీతో పాటు సీక్విన్ వర్క్ ఉంటే చీర హెవీగా కనిపిస్తుంది. కొత్త కోడళ్లకు ఈ సారీస్ చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: instagram

Earrings Designs: స్టైలిష్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే ఫిదా అవుతారు

Gold: 5 గ్రాముల్లో గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్

Gold Jhumka: 5 గ్రాముల్లో గోల్డ్ జుంకాలు.. చూస్తే ఫిదా అయిపోతారు!

Gold: ఇంత తక్కువ వెయిట్ లో గోల్డ్ మంగళసూత్రాలు ఎప్పుడూ చూసుండరు!