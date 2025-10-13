దీపావళి పండుగనాడు మెరిసే చీరలకు బదులు నవాబీ స్టైల్ చికెన్కారీ చీరలు ట్రై చేయండి. మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
పండుగ వేళ ఎంబ్రాయిడరీ చీర కట్టుకుంటే మీరు మరింత ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు. వర్క్ బ్లౌజ్కు బదులు స్లీవ్ లెస్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి. స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.
మీరు రాయల్ బ్యూటీలా కనిపించాలంటే ఐవరీ చికెన్కారీ చీరను కట్టుకోవచ్చు. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ఫ్లోరల్ డిజైన్ చికెన్కారీ చీర కట్టుకుంటే చాలా కూల్ లుక్ వస్తుంది. అందులోనూ వైట్, బ్లూ కలర్ లు చాలా బాగా కనిపిస్తాయి.
బోర్డర్లో చికెన్కారీ వర్క్ ఉన్న చీరలు చాలా తేలికగా, కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
చికెన్కారీతో పాటు సీక్విన్ వర్క్ ఉంటే చీర హెవీగా కనిపిస్తుంది. కొత్త కోడళ్లకు ఈ సారీస్ చాలా బాగుంటాయి.
