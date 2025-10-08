Telugu

ఇంత తక్కువ వెయిట్ లో గోల్డ్ మంగళసూత్రాలు ఎప్పుడూ చూసుండరు!

Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
చైన్ మంగళసూత్రం

మోడ్రన్ లుక్ కోసం ఇలాంటి ఫ్యాన్సీ మంగళసూత్రం డిజైన్లు ట్రై చేయవచ్చు. 2 గ్రాముల్లోపే దొరుకుతాయి.

Image credits: Pinterest
సింగిల్ స్టోన్ మంగళసూత్రం

చీరలు, సూట్‌లకు సెట్ అయ్యే ఇలాంటి సింపుల్ చైన్ సింగిల్ స్టోన్ మంగళసూత్రం.. గ్లామరస్ లుక్ ఇస్తుంది. దీన్ని కూడా 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest
స్టోన్ లాకెట్ మంగళసూత్రం

ఇలాంటి స్టోన్ లాకెట్ మంగళసూత్రాలు వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లో కొనుక్కోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
లేటెస్ట్ డిజైన్

ఇన్ఫినిటీ మంగళసూత్రం ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లోనే ఉంటుంది. ఫ్యాషన్ ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: Pinterest
సింపుల్ డిజైన్

మోడ్రన్ లుక్ కోసం ఇలాంటి చైన్ టైప్ మంగళసూత్రం తీసుకోవచ్చు. వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులతో మీరు మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Pinterest
చిన్న పూసలతో..

సన్నటి చైన్, చిన్న నల్ల పూసలతో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రాలు కొత్త పెళ్లి కూతుర్లకు చాలా బాగుంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇవి సరైన ఎంపిక. 

Image credits: Pinterest
డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం

కొంచెం హెవీగా తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలాంటి డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రాలు ట్రై చేయవచ్చు. ఇది ఒక్కటి వేసుకున్నా మెడ నిండుగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest

