5 గ్రాముల్లో గోల్డ్ జుంకాలు.. చూస్తే ఫిదా అయిపోతారు!

woman-life Oct 09 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
హెవీ జుంకాలు

తక్కువ గ్రాముల్లో హెవీ లుక్ జుంకాలు కావాలంటే ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: social media
ఫ్లవర్ డిజైన్ జుంకాలు

ఫ్లవర్ డిజైన్ జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. చెవి నిండుగా కనిపిస్తాయి. తక్కువ వెయిట్ లో దొరుకుతాయి. 

Image credits: social media
2 లేయర్ ఫ్లవర్ లుక్ జుంకాలు

మీరు ఫ్యాషన్ ఇష్టపడే వారైతే.. 2 లేయర్ ఫ్లవర్ లుక్ జుంకాలను తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటి జుంకాలలో లట్కన్‌తో పాటు మీనాకారీ వర్క్ కూడా ఉంటుంది. 

Image credits: social media
మినీ గోల్డ్ జుంకాలు

బడ్జెట్ ఎక్కువగా లేకపోతే ఇలాంటి చిన్న బంగారు జుంకాలను తీసుకోండి. వీటిని ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
హెవీ డిజైన్

బడ్జెట్ సమస్య లేకపోతే ఇలాంటి దేవుళ్ల ప్రతిమలతో ఉన్న జుంకాలు తీసుకోవచ్చు. కావాలంటే తక్కువ గ్రాముల్లో కూడా కస్టమైజ్ చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest

