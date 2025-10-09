తక్కువ గ్రాముల్లో హెవీ లుక్ జుంకాలు కావాలంటే ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు చాలా బాగుంటాయి.
ఫ్లవర్ డిజైన్ జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. చెవి నిండుగా కనిపిస్తాయి. తక్కువ వెయిట్ లో దొరుకుతాయి.
మీరు ఫ్యాషన్ ఇష్టపడే వారైతే.. 2 లేయర్ ఫ్లవర్ లుక్ జుంకాలను తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటి జుంకాలలో లట్కన్తో పాటు మీనాకారీ వర్క్ కూడా ఉంటుంది.
బడ్జెట్ ఎక్కువగా లేకపోతే ఇలాంటి చిన్న బంగారు జుంకాలను తీసుకోండి. వీటిని ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు.
బడ్జెట్ సమస్య లేకపోతే ఇలాంటి దేవుళ్ల ప్రతిమలతో ఉన్న జుంకాలు తీసుకోవచ్చు. కావాలంటే తక్కువ గ్రాముల్లో కూడా కస్టమైజ్ చేయించుకోవచ్చు.
