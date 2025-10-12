Telugu

5 గ్రాముల్లో గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్!

woman-life Oct 12 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Asianet News
Telugu

చైన్ స్టైల్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్

సింపుల్, మోడ్రన్ లుక్ కోసం చైన్ స్టైల్ బ్రేస్‌లెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటుంది.  

Image credits: social media
Telugu

ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్

ఫ్లవర్ డిజైన్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లోనే ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. 

Image credits: pinterest
Telugu

ముత్యాల వర్క్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్

ముత్యాలు, బంగారం కలయిక క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి బ్రేస్లెట్ తక్కువ వెయిట్ లో వస్తుంది. రోజువారీ వాడకానికి పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. 

Image credits: pinterest
Telugu

నల్ల పూసలతో ఉన్న బ్రేస్‌లెట్

నల్ల పూసలు, గోల్డ్ చైన్ కలిసి ఉన్న ఇలాంటి బ్రెేస్లెట్స్  చిన్న పిల్లలు, టీనేజర్లకు చాలా బాగుంటాయి. 5-6 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్

స్టోన్ వర్క్ బ్రేస్‌లెట్‌లు ఎప్పుడూ ట్రెండ్‌లో ఉంటాయి. ఇలాంటి అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్‌ ఎవ్వరికైనా చక్కగా సరిపోతుంది. లుక్ కూడా బాగుంటుంది.

Image credits: malabargoldanddiamonds/instagram
Telugu

చిన్నారుల కోసం..

ఇలాంటి బ్యాంగిల్ టైప్ బ్రేస్లెట్స్ చిన్నపిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. 5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
Telugu

కుందన్ వర్క్ బ్రేస్‌లెట్

కుందన్ వర్క్ బ్రేస్‌లెట్స్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటాయి. ఏ డ్రెస్ కైనా చక్కగా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: Pinterest

Gold Jhumka: 5 గ్రాముల్లో గోల్డ్ జుంకాలు.. చూస్తే ఫిదా అయిపోతారు!

Gold: ఇంత తక్కువ వెయిట్ లో గోల్డ్ మంగళసూత్రాలు ఎప్పుడూ చూసుండరు!

దీపావళి పండుగకు మీ పాపకు ఇలాంటి డ్రెస్ తీసుకోండి.. చాలా బాగుంటుంది!

అందరిలో మీరు ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఈ కలర్ చీరలు ట్రై చేయాల్సిందే!