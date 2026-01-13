Telugu

అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సరిపోయే గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవిగో

woman-life Jan 13 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
Telugu

గోల్డ్ హూప్స్

గోల్డ్ హూప్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్‌లో ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి.

Image credits: instagram- satakchijewellery
Telugu

స్టోన్ గోల్డ్ స్టడ్స్

డైలీవేర్ కి స్టోన్స్ పొదిగిన గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. ఏ డ్రెస్సులకైనా చక్కగా సరిపోతాయి. 

Image credits: instagram- diaidesigns
Telugu

సింగిల్ స్టోన్ స్టడ్స్

తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి సింగిల్ స్టోన్ స్టడ్స్ మంచి ఎంపిక.

Image credits: instagram- araiyabyaza
Telugu

లేటెస్ట్ డిజైన్

స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలు, కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఈ లేటెస్ట్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చక్కగా సరిపోతాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
Telugu

స్టైలిష్ డిజైన్

రౌండ్, స్క్వేర్ షేప్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఫ్యాషన్‌లో టాప్ అని చెప్పొచ్చు. కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఇవి మంచి ఎంపిక. 

Image credits: instagram
Telugu

ఫ్లవర్ డిజైన్

ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ క్లాసి లుక్ ఇస్తాయి. అన్ని వయసులవారికి సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: instagram

