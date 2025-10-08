Telugu

దీపావళి పండుగకు మీ పాపకు ఇలాంటి డ్రెస్ తీసుకోండి.. చాలా బాగుంటుంది!

woman-life Oct 08 2025
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
గోటా పట్టీ సూట్

ప్లెయిన్ పింక్ కలర్ సూట్‌పై క్రాస్‌గా సిల్వర్, గోల్డెన్ గోటా పట్టీని జోడించారు. ఈ సూట్ ఫ్యాన్సీ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
సిల్క్ లెహంగా డిజైన్

సిల్క్ లెహంగాలు మీ పాపను మరింత అందంగా చూపిస్తాయి. గోటా పట్టీ వర్క్ లెహంగా మెరుపును రెట్టింపు చేస్తుంది.

Image credits: pinterest
కాటన్ ప్రింటెడ్ లెహంగాలు

కాటన్ ప్రింటెడ్ లెహంగాలు తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి. ఫుల్ స్లీవ్ చోళీతో మ్యాచ్ చేస్తే పిల్లలు చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: instagram
సీక్విన్ వర్క్ డ్రెస్

సీక్విన్ వర్క్ ఉన్న స్ట్రాప్ చోళీ, సీక్విన్ స్కర్ట్ మీ పాపను మరింత అందంగా చూపిస్తాయి. ధర కాస్త ఎక్కువే ఉంటుంది. 

Image credits: instagram
అంగ్రఖా గ్రీన్ సూట్

కాటన్ అంగ్రఖా డిజైన్ సూట్ కూడా మీ పాపకు చాలా బాగుంటుంది. దీంతో పాటు షరారా లేదా సల్వార్ ఎంచుకోవచ్చు. 

Image credits: pinterest
పెప్లమ్ కలర్‌ఫుల్ సూట్

మీ పాపకు గరారా లేదా షరారాతో పెప్లమ్ కలర్‌ఫుల్ సూట్ వేయండి. ఇలాంటి సూట్‌తో పాపకు రంగురంగుల గాజులు వేయడం మర్చిపోవద్దు.

Image credits: pinterest

