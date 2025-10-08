ప్లెయిన్ పింక్ కలర్ సూట్పై క్రాస్గా సిల్వర్, గోల్డెన్ గోటా పట్టీని జోడించారు. ఈ సూట్ ఫ్యాన్సీ లుక్ ఇస్తుంది.
సిల్క్ లెహంగాలు మీ పాపను మరింత అందంగా చూపిస్తాయి. గోటా పట్టీ వర్క్ లెహంగా మెరుపును రెట్టింపు చేస్తుంది.
కాటన్ ప్రింటెడ్ లెహంగాలు తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి. ఫుల్ స్లీవ్ చోళీతో మ్యాచ్ చేస్తే పిల్లలు చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
సీక్విన్ వర్క్ ఉన్న స్ట్రాప్ చోళీ, సీక్విన్ స్కర్ట్ మీ పాపను మరింత అందంగా చూపిస్తాయి. ధర కాస్త ఎక్కువే ఉంటుంది.
కాటన్ అంగ్రఖా డిజైన్ సూట్ కూడా మీ పాపకు చాలా బాగుంటుంది. దీంతో పాటు షరారా లేదా సల్వార్ ఎంచుకోవచ్చు.
మీ పాపకు గరారా లేదా షరారాతో పెప్లమ్ కలర్ఫుల్ సూట్ వేయండి. ఇలాంటి సూట్తో పాపకు రంగురంగుల గాజులు వేయడం మర్చిపోవద్దు.
