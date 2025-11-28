హెవీ జుంకాలు, చాంద్బాలీలకు బదులు.. ముత్యాలతో ఉన్న ఇలాంటి కాసుల కమ్మలు తీసుకోవచ్చు. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.
స్టైల్, ట్రెడిషనల్ కోరుకునేవారికి ఈ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. ఇవి చెవి నిండుగా కనిపిస్తాయి.
కాసులతో ఉన్న ఇలాంటి హూప్ ఇయర్ రింగ్స్.. అన్ని వయసుల వారికి బాగుంటాయి.
జుంకాలో కాసులు పొదిగిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. 5 గ్రాముల్లో వస్తాయి.
పొడవైన కమ్మలు ఇష్టపడేవారు ఇలాంటి డిజైన్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి క్లాసీ, ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. తక్కువ వెయిట్ లో చేయించుకోవచ్చు.
స్టోన్స్, కాసులతో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా చూపిస్తాయి. కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఇవి మంచి ఎంపిక.
సింపుల్ డిజైన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే.. 2-3 గ్రాముల్లో వచ్చే ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కాసులను హైలైట్ చేశారు.
ఇవి రాస్తే డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం
చేతుల అందాన్ని పెంచే బంగారు గాజులు.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే
హెవీ బోర్డర్ శారీస్.. పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్
చలికాలంలో చలిని తట్టుకునేలా, స్టైలిష్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు