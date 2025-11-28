ఇవి రాస్తే డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం

మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్ల వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఎక్కువసేపు వాడటం, సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం వల్ల డార్క్ సర్కిల్స్ వస్తాయి.
డార్క్ సర్కిల్స్ పోగొట్టుకోవడానికి ఇంట్లోనే ప్రయత్నించగల కొన్ని చిట్కాల గురించి తెలుసుకుందాం..
ఒక కాటన్ బాల్ను రోజ్ వాటర్లో ముంచి, కళ్లపై కాసేపు ఉంచండి. ఇది కళ్లకు చల్లదనాన్ని ఇచ్చి, డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
కీర దోసకాయను గుండ్రంగా కోసి లేదా పేస్ట్ చేసి పది నిమిషాలు కళ్ల కింద పెట్టుకుంటే కళ్ల చుట్టూ ఉన్న నల్లటి వలయాలు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
టీ బ్యాగులను కళ్ల చుట్టూ పెట్టుకోవడం వల్ల నలుపు తగ్గడమే కాకుండా కళ్లకు చల్లదనం కూడా లభిస్తుంది.
రెండు చెంచాల పెరుగులో కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ కలిపి కళ్ల చుట్టూ రాయండి. నలుపును తొలగించడానికి ఇది ఒక మంచి ప్యాక్.
బాదం నూనె కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలను తొలగించడానికి, కళ్ల కింద వాపును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
చేతుల అందాన్ని పెంచే బంగారు గాజులు.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే
హెవీ బోర్డర్ శారీస్.. పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్
చలికాలంలో చలిని తట్టుకునేలా, స్టైలిష్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు
బియ్యం నీళ్లను ఇలా వాడితే.. జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడం పక్కా!