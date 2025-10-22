Telugu

డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ కావాలా? శ్రీలీలను ఫాలో అవ్వాల్సిందే

woman-life Oct 22 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Asianet News
ఫ్రెంచ్ సైడ్ బ్రెయిడెడ్ హెయిర్‌స్టైల్

శ్రీలీల అత్యంత ఎలిగెంట్ హెయిర్ లుక్స్‌లో ఫ్రెంచ్ సైడ్ బ్రెయిడెడ్ హెయిర్‌స్టైల్ ఒకటి. చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఇలాంటి జడ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: instagram
స్టైలిష్ మెస్సీ బన్ హెయిర్‌స్టైల్

మెస్సీ బన్ రాయల్ వైబ్ ఇస్తుంది. పండుగలు లేదా ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ కోసం మీరు ఇలాంటి స్టైలిష్ మెస్సీ బన్ హెయిర్‌స్టైల్ వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Instagram
హై పోనీటెయిల్ యూత్‌ఫుల్ హెయిర్‌స్టైల్

 హై-పోనీ హెయిర్‌స్టైల్ ఈ కాలం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చేస్తుంది. ట్రెండీ దుస్తులకు బాగా సూట్ అవుతుంది. 

Image credits: instagram
హాఫ్ అప్ వేవీ కర్ల్ హెయిర్‌స్టైల్

మీకు ఓపెన్ హెయిర్ ఇష్టమైతే, కానీ కొంచెం ట్విస్ట్ కావాలనుకుంటే,  ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్ ట్రై చేయవచ్చు.

Image credits: social media
నాచురల్ కర్ల్ హెయిర్‌స్టైల్

నాచురల్ కర్ల్ హెయిర్ స్టైల్ చీరలకు బాగా సూట్ అవుతుంది.  ట్రెండీగా కనిపిస్తారు.

Image credits: social media

