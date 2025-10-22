Telugu

ఈ మెహందీ డిజైన్స్ ని చాలా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు.. ట్రై చేయండి

woman-life Oct 22 2025
Author: Kavitha G Image Credits:PINTEREST
సింపుల్ డిజైన్

మీకు మెహందీ పెట్టుకోవడం రాకపోతే ఇలా సింపుల్ సర్కిల్ మెహందీ డిజైన్‌తో చేతులను అలంకరించుకోవచ్చు. 

Image credits: PINTEREST
లీఫ్ సర్కిల్ డిజైన్

చుక్కలు, ఆకులతో ఉన్న ఈ డిజైన్ సింపుల్ గా, అందంగా కనిపిస్తుంది. వేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ.

Image credits: PINTEREST
సర్కిల్ డిజైన్

సర్కిల్ డిజైన్ మెహందీ చాలా బాగుంటుంది. మెహందీ పెట్టుకోవడం రానివారు కూడా దీన్ని ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: PINTEREST
లోటస్ డిజైన్

మధ్యలో లోటస్ వేసి చుట్టూ సర్కిల్‌ డిజైన్ వేసుకుంటే చాలు.. మీ చేయి మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: PINTEREST
సర్కిల్ మూన్ డిజైన్

అక్కడక్కడ స్టార్స్ తో ఉన్నఈ సర్కిల్ మూన్ డిజైన్ స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. చేయి నిండుగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
ఫ్లవర్ డిజైన్

ఫ్లవర్ డిజైన్ మెహందీ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. చాలా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest

