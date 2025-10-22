సెలబ్రిటీలా మెరిసిపోవాలంటే ఈ సల్వార్ సూట్స్‌ కచ్చితంగా ట్రై చేయండి

పెళ్లిళ్ల సీజన్లో కొత్తగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి ఫుల్ ఎంబ్రాయిడరీ సూట్ ట్రై చేయవచ్చు. ధర 2-3 వేల మధ్యలో ఉంటుంది.
తక్కువ బడ్జెట్ లో సూట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలాంటి కాటన్ సల్వార్ సూట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. కాంట్రాస్ట్ దుపట్టాతో మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
గోటా పట్టీ అనార్కలి సూట్లు ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి సింపుల్గా ఉంటాయి. కానీ రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
స్టైల్, కంఫర్ట్ కోరుకునే వారికి లెహరియా సల్వార్ సూట్ మంచి ఎంపిక. ఆక్సిడైజ్డ్ నెక్లెస్, జుంకాలతో మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్లో సెలబ్రిటీలా మెరిసిపోవాలంటే ఇలాంటి బనారసీ సల్వార్ సూట్ కచ్చితంగా ట్రై చేయాలి. ధర కూడా బడ్జెట్ లోనే ఉంటుంది.
సిల్క్ సల్వార్ సూట్ పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ దుపట్టా, సింపుల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో సూపర్ గా కనిపిస్తారు.
చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో సల్వార్ సూట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలాంటి ఫ్లోరల్ ప్రింట్ సూట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. పోల్కీ ఇయర్ రింగ్స్తో మ్యాచ్ చేస్తే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
