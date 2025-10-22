Telugu

సెలబ్రిటీలా మెరిసిపోవాలంటే ఈ సల్వార్ సూట్స్‌ కచ్చితంగా ట్రై చేయండి

woman-life Oct 22 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram- pavitrapunia
హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ ఇండో వెస్ట్రన్ సూట్

పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో కొత్తగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి ఫుల్ ఎంబ్రాయిడరీ సూట్ ట్రై చేయవచ్చు. ధర 2-3 వేల మధ్యలో ఉంటుంది.

Image credits: instagram- pavitrapunia
కాటన్ సల్వార్ సూట్

తక్కువ బడ్జెట్ లో సూట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలాంటి కాటన్ సల్వార్ సూట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. కాంట్రాస్ట్ దుపట్టాతో మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.  

Image credits: Instagram
గోటా పట్టీ అనార్కలి సూట్

గోటా పట్టీ అనార్కలి సూట్లు ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి సింపుల్‌గా ఉంటాయి. కానీ రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Instagram
లెహరియా సల్వార్ సూట్

స్టైల్, కంఫర్ట్ కోరుకునే వారికి లెహరియా సల్వార్ సూట్ మంచి ఎంపిక. ఆక్సిడైజ్డ్ నెక్లెస్, జుంకాలతో మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

Image credits: instagram- pavitrapunia
బనారసీ సల్వార్ సూట్

పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో సెలబ్రిటీలా మెరిసిపోవాలంటే ఇలాంటి బనారసీ సల్వార్ సూట్ కచ్చితంగా ట్రై చేయాలి. ధర కూడా బడ్జెట్ లోనే ఉంటుంది.

Image credits: instagram- pavitrapunia
సిల్క్ సల్వార్ సూట్

సిల్క్ సల్వార్ సూట్ పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ దుపట్టా, సింపుల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో సూపర్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram- pavitrapunia
ఫ్లోరల్ ప్రింట్ సల్వార్ సూట్

చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో సల్వార్ సూట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలాంటి ఫ్లోరల్ ప్రింట్ సూట్‌ బెస్ట్ ఆప్షన్. పోల్కీ ఇయర్ రింగ్స్‌తో మ్యాచ్ చేస్తే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Instagram

