మిగిలిన సబ్బు ముక్కలను ఇలా కూడా వాడొచ్చు

అరిగిన సబ్బు ముక్కలను మీరు సువాసన కోసం వాడొచ్చు. సబ్బు ముక్కలన్నింటినీ ఒక క్లాత్ లో కట్టి అలమారలో పెడితే మంచి వాసన వస్తుంది.
తేమ వల్ల దుస్తుల నుంచి దుర్వాసన రావడం కామన్. అయితే దీన్ని పోగొట్టడానికి మీరు అరిగిన సబ్బును ఉపయోగించొచ్చు.
షూల నుంచి కూడా దుర్వాసన వస్తుంటుంది. అయితే దీన్ని పోగొట్టడానికి మీరు సబ్బు ముక్కలను రాత్రంతా షూ లో పెట్టి ఉదయాన్నే తీసేస్తే సరిపోతుంది.
బాత్ రూం ను ఎంత క్లీన్ చేసినా వాసన మాత్రం వస్తూనే ఉంటుంది. అయితే అరిగిన సబ్బు ముక్కలను మీరు బాత్ రూంలో పెడితే దుర్వాసన రాదు.
మీరు మిగిలిన సబ్బు ముక్కలను షేవింగ్ క్రీం గా కూడా ఉపయోగించొచ్చు. ఇందుకోసం వీటిని వేడి నీళ్లలో కరిగించి వాడొచ్చు.
టైలరింగ్ కోసం కూడా వీటిని ఉపయోగించొచ్చు. మీరు డ్రెస్ లను కుట్టేటప్పుడు వీటితో గుర్తులు పెట్టొచ్చు.
