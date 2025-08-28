బయోటిన్ జుట్టు పెరుగుదలకు ఎంతో సహాయపడుతుంది. మరి ఇది ఏయే ఆహారాల్లో ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
గుడ్డు పచ్చసొనలో బయోటిన్, తెల్ల సొనలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ రెండూ కూడా జుట్టుకు మేలు చేస్తాయి. గుడ్డును తింటే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. పొడుగ్గా పెరుగుతుంది.
చిలగడదుంప టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది మన జుట్టుకు మంచి మేలు చేస్తుంది. దీనిలో బీటా కెరోటిన్ తో పాటుగా బయోటిన్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీన్ని తింటే జుట్టు పొడుగ్గా పెరుగుతుంది.
అవొకాడోను తినే వారు చాలా తక్కువ మందే. కానీ ఇది మన జుట్టుకు చాలా మంచిది. దీనిలో బయోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని తింటే జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.
వాల్ నట్స్, బాదం, జీడిపప్పు వంటి నట్స్ లో బయోటిన్, విటమిన్ ఇ లు మెండుగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే మీ జుట్టు పెరుగుదల బాగుంటుంది.
పాలకూరలో ఫోలెట్, విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, బయోటిన్ లు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి మీ జుట్టు మందంగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
పుట్టగొడుగుల్లో కూడా బయోటిన్ మెండుగా ఉంటుంది. వీటిని తింటే జుట్టు హెల్తీగా పెరుగుతుంది.
