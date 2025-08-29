వంటింట్లో దుర్వాసన రావడానికి చెత్త అసలు కారణం. కాబట్టి వంటింట్లో ఉన్న చెత్తను ఎప్పటికప్పుడు పారేయండి. లేదా చెత్త లేకుండాచూసుకోండి.
చాలా మంది వంటింట్లో సింక్ వల్లే దుర్వాసన వస్తుంటుంది. ఎందుకంటే దీనిలోనే బ్యాక్టిరియా పేరుకుపోతుంది. అందుకే గిన్నెలో కడిగిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సింక్ ను శుభ్రం చేసుకోవాలి.
కిచెన్ ను ఖచ్చితంగా వారం వారం క్లీన్ చేయాలి. లేదంటే కిచెన్ ఫ్లోర్, టైల్స్ పై మరకలు అయ్యి దుర్వాసన వస్తుంది.
వాటర్ లీకేజీ వల్ల కూడా కిచెన్ లో దుర్వాసన వసుంది. కాబట్టి ఇలాంటి సమస్యలేమన్నా ఉంటే వెంటనే పరిష్కరించుకోవాలి.
కిచెన్ లో బ్యాక్టీరియా పెరగడం వల్ల కూడా దుర్వాసన వస్తుంది. కాబట్టి దుర్వాసన వస్తుంటే వేడినీళ్లు, క్లీనర్లతో వంటింటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి.
చెత్త డబ్బా నుంచి ఖచ్చితంగా దుర్వాసన వస్తుంది. కాబట్టి చెత్తను ఎప్పటికప్పుడు పారేయాలి. అలాగే డబ్బాను తరచుగా శుభ్రం చేస్తుండాలి.
రిఫ్రిజిరేటర్, ఓవెన్ వంటి పరికరాల అడుగు భాగాలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలి. ఎందుకంటే అక్కడే మురికి పేరుకుపోతుంది. దీనివల్ల కూడా దుర్వాసన వస్తుంది.
ఇవి తింటే జుట్టు పొడుగ్గా పెరుగుతుంది.. వెంట్రుకలు ఊడిపోవు
ఇవి తింటే యవ్వనంగా కనిపిస్తారు
పింక్ చీరలకు కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ ఐడియాలు
కలబందను ఇలా పెడితే మీ ముఖం మెరిసిపోద్ది