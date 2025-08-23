ఇవి తింటే యవ్వనంగా కనిపిస్తారు

కొవ్వు చేపలైన సాల్మన్, సార్డినెస్ వంటి ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలున్న చేపలను తింటే మన చర్మం తేమగా ఉంటుంది. మంచి గ్లో వస్తుంది.
అవొకాడోలో విటమిన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన చర్మం తేమను నిలుపుకోవడానికి సహాయపడతాయి.
గింజల్లో జింక్, కొవ్వు ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కణాల మరమ్మత్తుకు, చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.
ఆకు కూరలను తిన్నా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. వీటిలో చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచే విటమిన్ ఎ, ఇనుము వంటి పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి.
చిలగడదుంపల్లో పుష్కలంగా ఉండే బీటాకెరోటిన్ ఎండ నుంచి మన చర్మాన్ని రక్షిస్తుంది. అలాగే మన రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మ కణాల నష్టం నుంచి కాపాడుతాయి. అలాగే చర్మ వాపును తగ్గిస్తాయి. వీటిని తిన్నా చర్మం యవ్వనంగా మెరిసిపోతుంది.
మనం రోజూ తినే టమాటా కూడా మన చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. దీనిలో లైకోపీన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి మన చర్మాన్ని ఎండ నుంచి రక్షిస్తాయి.
డార్క్ చాక్లెట్ తిన్నా మీ స్కిన్ యవ్వనంగా ఉంటుంది. డార్క్ చాక్లెట్ లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు రక్త ప్రసరణను పెంచుతాయి. చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతాయి.
