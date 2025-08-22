Telugu

పింక్ చీరలకు కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్‌ ఐడియాలు

woman-life Aug 22 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:pinterest
నలుపు బ్లౌజ్

పింక్ కలర్ చీరకు కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ గా రెడ్, బ్లాక్ బ్లౌజ్ లు బాగుంటాయి. పింక్ చీరకు బ్లాక్ కలర్ స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ అయితే చాలా అందంగా ఉంటుంది. 

Image credits: pinterest
ఎల్లో కలర్ బ్లౌజ్

ఎల్లో కలర్ కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ పింక్ చీరకు సూపర్ గా ఉంటుంది. ఈ లుక్ లో మీరు మరింత అందంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: pinterest
గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్

మీరు పెళ్లికి పింక్ చీరను కడుతున్నట్టైతే దానికి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ గా గ్రీన్ కలర్ ను వేసుకోండి. ఇది ఫుల్ స్లీవ్ లో ఉంటే మీరు అందంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: pinterest
ప్యారట్ గ్రీన్ బ్లౌజ్

ప్యారట్ గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్ కూడా పింక్ సారీ మీదకు బాగా సెట్ అవుతుంది. 

Image credits: pinterest
గోల్డ్ కలర్ బ్లౌజ్

గోల్డ్ కలర్ లో పింక్ చీరకు డిజైన్ ఉన్నట్టైతే మీరు ఈ కలర్ బ్లౌజ్ నే వేసుకోండి. ఇది ప్రతిఒక్కరికీ నచ్చుతుంది. 

Image credits: pinterest
బ్లూ కలర్ బ్లౌజ్

బ్లూ కలర్ బ్లౌజ్ కూడా పింక్ సారీకి బాగా సెట్ అవుతుంది. నీలం, పింక్ కాంబినేషన్ చీర ఉంటే ఇలాంటి బ్లౌజ్ బాగుంటుంది. 

Image credits: pinterest
ఆరెంజ్ కలర్ బ్లౌజ్

ఆరెంజ్ కలర్ బ్లౌజ్ కూడా పింక్ చీరకు బాగుంటుంది. ఈ కాంబినేషన్ అట్రాక్టీవ్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: pinterest

