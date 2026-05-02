Dark Circles: కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ వచ్చాయా? ఇవి రాస్తే మటుమాయం

woman-life May 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:gemini
బంగాళదుంప రసం

కొద్దిగా బంగాళదుంప రసం తీసుకుని కళ్ల చుట్టూ రాయాలి. ఇలా చేస్తే నల్లటి వలయాలు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

టమాటా రసం, రోజ్ వాటర్

రెండు స్పూన్ల టమాటా రసంలో కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని కళ్ల చుట్టూ రాస్తే నల్లటి వలయాలు మాయమవుతాయి.

కలబంద గుజ్జు

రెండు స్పూన్ల కలబంద గుజ్జును కళ్ల చుట్టూ అప్లై చేయాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.

బాదం నూనె

రెండు స్పూన్ల బాదం నూనె తీసుకుని కళ్ల చుట్టూ రాయాలి. ఇది కూడా నల్లటి వలయాలను తగ్గించడంలో బాగా పనిచేస్తుంది.

టీ బ్యాగ్

చల్లటి టీ బ్యాగ్‌ను కళ్లపై పెట్టుకోవడం వల్ల కళ్లకు చల్లదనం లభిస్తుంది. అలాగే నల్లటి వలయాలు కూడా తగ్గుతాయి.

దోసకాయ ముక్కలు

చల్లటి దోసకాయ ముక్కలను కళ్లపై పెట్టుకోవాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత తీసేయాలి. దోసకాయ అలసిన చర్మానికి ఉపశమనం కలిగించి, వాపును తగ్గిస్తుంది.

