Gold Necklace: 8 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే నక్లెస్ డిజైన్స్

woman-life May 01 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
మెడకు అందాన్ని తెచ్చే నగ.

ఈ మోడల్ చూడటానికి హెవీగా, మెడ నిండుగా ఉంటుంది. కానీ.. ఇది మనకు కేవలం 8గ్రాముల్లోనే చాలా సులభంగా లభిస్తుంది…

సన్నటి చైన్‌తో సింపుల్ లుక్

ఈ మోడల్ అయితే చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ లో చాలా ఈజీగా లభిస్తుంది.

8 గ్రాముల్లో అద్భుతమైన డిజైన్

ఇది పాత కాలం మోడల్ అయినప్పటికీ.. ఇప్పటికీ అందరికీ నచ్చే మోడల్.  చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు బాగుంటుంది. సింపుల్ గా ఉన్నా.. ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది..

ట్రెండింగ్‌లో ఫ్లోరల్ డిజైన్

కాస్త ట్రెండీగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి మోడల్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇది 8 గ్రాముల కంటే తక్కువ బరువులోనే లభిస్తుంది..

పూసల గోల్డ్ నెక్లెస్

ఈ మోడల్ కూడా చూడటానికి హెవీగా అనిపించినా. .. చాలా తేలికగా ఉంటుంది. మెడకు నిండుగా ఉంటుంది. ఇదొక్కటి వేసుకుంటే.. మరే నగలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.

