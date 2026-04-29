Telugu

Earrings: 2 గ్రాముల్లో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్, పార్టీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్

woman-life Apr 29 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
ఫ్లోరల్ స్టడ్ విత్ చైన్

ఈ ఇయర్ రింగ్స్ రెండు గ్రాముల్లోనే ఈజీగా లభిస్తాయి. ఫ్లోరల్ స్టడ్ కి చైన్ ఎటాచ్ చేసి క్యూట్ గా ఉన్నాయి. ఎలాంటి డ్రస్ కి అయినా సూట్ అవుతాయి. 

Image credits: instagram
పికాక్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

 పికాక్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. నెమలి స్టడ్‌కు కింద ఈకల డిజైన్‌తో వేలాడుతున్నట్టు ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. ఇలాంటి కమ్మలు ముఖానికే అందాన్ని తెస్తాయి

Image credits: instagram
ఫ్లోరల్ స్టడ్

ఫ్లోరల్ స్టడ్ మధ్యలో ఒక రాయిని పొదిగారు. ఈ కమ్మలను బంగారు తీగతో తయారు చేశారు. అందుకే ఇవి తక్కువ బరువు కే లభిస్తాయి..

Image credits: pinterest
లక్ష్మీ స్టడ్

లక్ష్మీదేవి రూపంలో ఉన్న ఈ బంగారు కమ్మలు ముఖానికి చాలా అందాన్ని తెస్తాయి. ఇవి మనకు రెండు గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి..

Image credits: Pinterest
ఓవల్, లోటస్ షేప్ స్టడ్స్

డైలీ వేర్ కోసం కమ్మల డిజైన్స్ చూస్తుంటే, ఈ రెండు డిజైన్లను పరిశీలించవచ్చు. ఓవల్, లోటస్ షేప్‌లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ రెండు గ్రాముల కంటే తక్కువ బంగారంలోనే రెడీ అయిపోతాయి.
Image credits: pinterest

