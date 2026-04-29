Earrings: 2 గ్రాముల్లో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్, పార్టీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్

ఈ ఇయర్ రింగ్స్ రెండు గ్రాముల్లోనే ఈజీగా లభిస్తాయి. ఫ్లోరల్ స్టడ్ కి చైన్ ఎటాచ్ చేసి క్యూట్ గా ఉన్నాయి. ఎలాంటి డ్రస్ కి అయినా సూట్ అవుతాయి.
పికాక్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. నెమలి స్టడ్కు కింద ఈకల డిజైన్తో వేలాడుతున్నట్టు ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. ఇలాంటి కమ్మలు ముఖానికే అందాన్ని తెస్తాయి
ఫ్లోరల్ స్టడ్ మధ్యలో ఒక రాయిని పొదిగారు. ఈ కమ్మలను బంగారు తీగతో తయారు చేశారు. అందుకే ఇవి తక్కువ బరువు కే లభిస్తాయి..
లక్ష్మీదేవి రూపంలో ఉన్న ఈ బంగారు కమ్మలు ముఖానికి చాలా అందాన్ని తెస్తాయి. ఇవి మనకు రెండు గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి..
Gold Earrings: లైట్ వెయిట్ లో వచ్చే స్టైలిష్ డిజైన్ బంగారు కమ్మలు
