Gold Bracelet: 5 గ్రాముల్లో బంగారు బ్రేస్లెట్.. డైలీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్

18 క్యారెట్ గోల్డ్ లో ఈ లీఫ్ కట్ బ్రేస్లేట్ చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటుంది. డైలీవేర్ కి పెట్టుకున్నా కూడా బాగుంటుంది.
కేవలం 5 గ్రాముల బంగారంలో మీరు ఈ లీఫ్ హుక్ బ్రేస్లెట్ను చేయించుకోవచ్చు. డబుల్ లేయర్తో ఉన్న ఈ ఆకు డిజైన్ చేతికి చాలా అందమైన లుక్ను ఇస్తుంది.
ఈ బ్రేస్లెట్ డిజైన్ చాలా మోడ్రన్గా, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బంగారు తీగతో చిన్న చిన్న రింగులు చేసి, వాటిని ఒకదానికొకటి కలిపారు. ఇది చూడటానికి బరువుగా అనిపించినా, తేలికగా ఉంటుంది.
హార్ట్ షేప్ బ్రేస్లెట్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ బ్రేస్లెట్లో మూడు రకాల హార్ట్ డిజైన్లు ఉన్నాయి. రాళ్లతో పొదిగి ఉండటంతో చేతులకు అందంగా ఉంటాయి..
వైట్ అండ్ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ కాంబినేషన్ చాలా ఎస్తెటిక్గా కనిపిస్తుంది. మీరు ఏవైనా ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఈ బ్రేస్లెట్ను ధరించి వెళ్లవచ్చు.
Gold Necklace: 8 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే నక్లెస్ డిజైన్స్
Face Tan: ఎండకు నల్లబడ్డారా? ఇవి రాస్తే ట్యాన్ పోవాల్సిందే
Earrings: 2 గ్రాముల్లో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్, పార్టీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్
Bridal Anklets: పాదాల అందాన్ని పెంచే రంగు రంగుల రాళ్ల పట్టీలు.. ఇవిగో