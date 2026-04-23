బ్రైడల్ నెయిల్ ఆర్ట్.. మెహెందీ చేతులకు మరింత అందం

woman-life Apr 23 2026
Author: Kavitha G Image Credits:INSTAGRAM/weddinganswers
Telugu

చైన్ నెయిల్ ఆర్ట్

మెహెందీ పెట్టుకున్న చేతులకు నచ్చిన నెయిల్ పాలిష్ వేసుకున్నాక, చైన్, స్టోన్స్‌తో అందమైన నెయిల్ ఆర్ట్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: INSTAGRAM/weddinganswers
Telugu

ఫ్లోరల్ నెయిల్ ఆర్ట్

పూలతో అలంకరించిన నెయిల్ ఆర్ట్ పెళ్లికూతురి లుక్‌కు సాఫ్ట్, రొమాంటిక్ టచ్ ఇస్తుంది. పేస్టల్ రంగులు, 3D ఫ్లోరల్ డిజైన్లు చేతుల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.
Image credits: INSTAGRAM/weddinganswers
Telugu

స్టోన్ నెయిల్ ఆర్ట్

ఈ రకమైన నెయిల్ ఆర్ట్‌లో చిన్న చిన్న స్టోన్స్ ఉపయోగించారు. ఇవి చేతులకు మంచి లుక్‌ను ఇస్తాయి. పెళ్లి లేదా రిసెప్షన్‌కు ఇది గ్లామరస్ ఆప్షన్.

Image credits: INSTAGRAM/weddinganswers
Telugu

నేమ్ ఆర్ట్

మీ గోళ్లపై ప్రత్యేకమైన పేర్లు లేదా తేదీలతో పాటు, మీకు నచ్చిన షేప్స్ ని కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి చూడటానికి చాలా సోబర్‌గా, ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: INSTAGRAM/weddinganswers
Telugu

వైట్ స్టోన్ నెయిల్ ఆర్ట్

వైట్ స్టోన్ నెయిల్ ఆర్ట్ మీ సాదా గోళ్ల లుక్‌ను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. ఇలాంటి నెయిల్ ఆర్ట్‌ను బ్యూటీ పార్లర్‌లో సులభంగా వేయించుకోవచ్చు.

Image credits: INSTAGRAM/weddinganswers
Telugu

గోల్డ్ గ్లిట్టర్ నెయిల్స్

గోళ్లన్నింటికీ షైనీ గోల్డ్ పాలిష్ వేసుకోవడం ద్వారా చేతులకు సోబర్ లుక్ వస్తుంది. ఇలాంటి నెయిల్ పాలిష్ మార్కెట్ లో ఈజీగా దొరుకుతుంది.

Image credits: INSTAGRAM/weddinganswers

