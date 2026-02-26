ఫ్లవర్, లీఫ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న అరబిక్ మెహెందీ డిజైన్ పిల్లల చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటుంది. సింపుల్ గా వేయచ్చు.
పదేళ్ల లోపు పిల్లలకు ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ మెహెందీ సూపర్ గా ఉంటుంది. సింపుల్, సోబర్ లుక్ కోసం ఇది పర్ఫెక్ట్ డిజైన్.
హార్ట్ షేప్, పూల తీగతో ఉన్న ఈ మెహెందీ డిజైన్ చిట్టి చేతులపై క్యూట్గా కనిపిస్తుంది.
ఈజీగా, త్వరగా మెహెందీ డిజైన్ వేయాలి అనుకుంటే బటర్ ఫ్లై డిజైన్ మంచి ఎంపిక. క్యూట్ గా ఉంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
మూన్ అండ్ స్టార్ మెహెందీ డిజైన్ చిన్న పిల్లలకు చాలా బాగుంటుంది. 5 నిమిషాల్లో వేసేయవచ్చు.
పువ్వులు, ఆకులు, చుక్కలతో ఉన్న ఈ డిజైన్ మెహెందీ.. సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. వేయడం కూడా చాలా ఈజీ.
