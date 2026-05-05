Silver Anklet: సొగసైన వెండి పట్టీలు.. బడ్జెట్ ధరలోనే..!

సింగిల్ చైన్ కాకుండా, ఇలా డబల్ లేయర్ చైన్ పట్టీలు ఎంచుకోండి. ఇవి చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. 4వేల రూపాయల్లోపే లభిస్తాయి.
సింపుల్ గా తక్కువ బరువు తో ఉన్న పట్టీలు కావాలంటే ఈ మోడల్ ఎంచుకోవచ్చు. ఈవిల్ ఐ తో పాటు.. ఇన్ఫినిటీ సింబల్ కూడా ఉంది.
ప్లెయిన్ వెండి చైన్కు కిరీటం, ఇన్ఫినిటీ సింబల్, పక్షి వంటి ఛార్మ్స్ జోడించారు. ఈ పట్టీలు పార్టీలు లేదా ఫంక్షన్లకు చాలా స్టైలిష్గా ఉంటాయి. వీటిని ధరిస్తే ట్రెండీ లుక్ వస్తుంది.
బీచ్లకు వెళ్లినప్పుడు షార్ట్స్ ధరించినప్పుడు ఈ పట్టీలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. కాళ్ల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ఇన్ఫినిటీ హుక్తో పాటు ముత్యాల కాంబినేషన్ క్లాసిక్ లుక్ను ఇస్తుంది.
ఈ తరహా పట్టీలు మీకు రూ.2,000 లోపే దొరుకుతాయి. ఇన్ఫినిటీ సింబల్పై రాళ్ల వర్క్ ఉంది, చైన్ కూడా చాలా సన్నగా ఉంటుంది. రోజూ వేసుకోవడానికి ఇవి చాలా సౌకర్యంగా, అందంగా ఉంటాయి.
మీ బడ్జెట్ కొంచెం ఎక్కువైతే, ఈ హెవీ ఇన్ఫినిటీ పట్టీలను ప్రయత్నించవచ్చు. ఇందులో ఇన్ఫినిటీ డిజైన్తో పాటు మువ్వలు కూడా ఉన్నాయి. పెళ్లి కూతుళ్లకు ఇవి పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు..
