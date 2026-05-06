Glowing Skin: ఇవి రోజూ తింటే.. వయసు పెరిగినా యవ్వనంగా కనిపిస్తారు

woman-life May 06 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
అవకాడో...

అవకాడోలో హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. విటమిన్ ఇ, సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగగా ఉంటాయి. ఇవి కొల్లాజెన్ పెంచి… యవ్వనంగా కనిపిస్తారు. ముఖంపై ముడతలు కూడా రావు

పప్పుధాన్యాలు

బ్లాక్ బీన్స్, రాజ్మా, శనగలు, బీన్స్, కందిపప్పు వంటి పప్పుధాన్యాలు చర్మాన్ని రక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

క్యారెట్

క్యారెట్‌లోని బీటా కెరోటిన్ చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, ప్రకాశవంతంగా ఉంచుతుంది. ఇది మొటిమలను తగ్గించి, యూవీ కిరణాల నష్టం నుంచి చర్మాన్ని కాపాడుతుంది.

గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల చర్మంపై ఉన్న మురికి తొలగిపోతుంది. అలాగే ముడతలు కూడా తగ్గుతాయి.

చిలగడదుంప

చిలగడదుంప చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇందులో బీటా కెరోటిన్, విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధిక మోతాదులో లభిస్తాయి.

నట్స్

నట్స్‌లో విటమిన్ ఇ, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, జింక్, సెలీనియం వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి తేమను అందించి, వాపును తగ్గిస్తాయి.

