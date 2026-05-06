Telugu

Hair Loss: ఈ పండ్లు రోజూ తింటే.. ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు

woman-life May 06 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:others
Telugu

బెర్రీ పండ్లు..

స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ, రాస్ప్ బెర్రీ వంటి పండ్లలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలో ఉండే విటమిన్ సి జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది. 

Image credits: Others
Telugu

సిట్రస్ పండ్లు

నారింజ, బత్తాయి, నిమ్మ వంటి సిట్రస్ పండ్లు జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో ఉండే ఐరన్ జుట్టు పెరిగేందుకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Others
Telugu

అరటిపండు

అరటిపండులో పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది తల మాడును చల్లగా ఉంచుతుంది. అరటిపండులోని విటమిన్ ఎ సహజ నూనెలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాడు పొడిబారకుండా చూసుకుంటుంది.

Image credits: Others
Telugu

అవకాడో

అవకాడోలో ఉండే మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. దీనిలోని విటమిన్ ఇ, తల మాడులో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి జుట్టు పెరుగుదలకు సాయపడుతుంది.

Image credits: others
Telugu

బొప్పాయి

బొప్పాయి పండులో విటమిన్ ఎ, సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ రెండూ జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఇది జుట్టు చిట్లిపోకుండా, తెగిపోకుండా నివారిస్తుంది.

Image credits: others
Telugu

హెయిర్‌ఫాల్‌కు చెక్

ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ పండ్లను తినండి. మీ జుట్టును కాపాడుకోండి.

Image credits: Others

Face Glow:ముల్తానీ మట్టిలో ఇవి కలిపి ముఖానికి రాస్తే ముఖం మెరిసిపోద్ది

Silver Anklet: సొగసైన వెండి పట్టీలు.. బడ్జెట్ ధరలోనే..

BlackBeads:రూ.1k కే యాంటీ టార్నిష్ నల్లపూసలు, రోజూ వాడినా రంగు పోదు

Dark Circles: కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ వచ్చాయా? ఇవి రాస్తే మటుమాయం