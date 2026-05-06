Hair Loss: ఈ పండ్లు రోజూ తింటే.. ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు

స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ, రాస్ప్ బెర్రీ వంటి పండ్లలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలో ఉండే విటమిన్ సి జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది.
నారింజ, బత్తాయి, నిమ్మ వంటి సిట్రస్ పండ్లు జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో ఉండే ఐరన్ జుట్టు పెరిగేందుకు సహాయపడుతుంది.
అరటిపండులో పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది తల మాడును చల్లగా ఉంచుతుంది. అరటిపండులోని విటమిన్ ఎ సహజ నూనెలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాడు పొడిబారకుండా చూసుకుంటుంది.
అవకాడోలో ఉండే మోనోఅన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. దీనిలోని విటమిన్ ఇ, తల మాడులో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి జుట్టు పెరుగుదలకు సాయపడుతుంది.
బొప్పాయి పండులో విటమిన్ ఎ, సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ రెండూ జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఇది జుట్టు చిట్లిపోకుండా, తెగిపోకుండా నివారిస్తుంది.
ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ పండ్లను తినండి. మీ జుట్టును కాపాడుకోండి.
