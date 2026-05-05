Face Glow:ముల్తానీ మట్టిలో ఇవి కలిపి ముఖానికి రాస్తే ముఖం మెరిసిపోద్ది

woman-life May 05 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ముల్తానీ మట్టి- గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ముల్తానీ మట్టిలో గ్రీన్ టీ  కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటే ముఖం ఫేషియల్ చేసినట్లుగా మెరిసిపోతుంది. 

పెరుగు, పసుపుతో మ్యాజికల్ ప్యాక్

చర్మంపై ట్యాన్‌ను తొలగించడానికి ముల్తానీ మట్టిలో కొద్దిగా పెరుగు, చిటికెడు పసుపు కలపాలి. ఈ ప్యాక్ వేసుకుంటే చర్మానికి రెట్టింపు గ్లో వస్తుంది.
రోజ్ వాటర్‌తో మ్యాజిక్

జిడ్డు చర్మం ఉన్నవారికి ఈ ప్యాక్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ముల్తానీ మట్టిలో రోజ్ వాటర్ కలిపి ముఖానికి రాసుకుంటే చర్మ రంధ్రాలు శుభ్రపడతాయి. చర్మానికి చల్లదనాన్ని కూడా ఇస్తుంది.
తేనె, పాలతో సాఫ్ట్ లుక్

పొడి చర్మం ఉన్నవారు ముల్తానీ మట్టిలో తేనె, పాలు కలిపి వాడుకోవచ్చు. ఈ ప్యాక్ చర్మాన్ని పొడిబారనివ్వకుండా మృదువుగా చేస్తుంది. చర్మంలో తేమను కూడా నిలుపుతుంది.
అలోవెరాతో చర్మానికి చల్లదనం

ఎండకు చర్మం ఎర్రబడితే.. ముల్తానీ మట్టిలో అలోవెరా జెల్ కలిపి ముఖానికి రాయాలి. దీని వల్ల చర్మానికి ఉపశమనం కలుగుతుంది. 

కాఫీ పౌడర్, ముల్తానీ మట్టి

ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్‌ఫోలియేటర్‌గా పనిచేస్తుంది. కాఫీ పౌడర్, ముల్తానీ మట్టి మిశ్రమంతో ముఖంపై మసాజ్ చేస్తే మృతకణాలు తొలగిపోతాయి. ముఖానికి తక్షణ ఉత్తేజం వస్తుంది.
వాడేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

ముల్తానీ మట్టి ప్యాక్‌ను ముఖంపై పూర్తిగా ఆరిపోయే వరకు ఉంచొద్దు. ప్యాక్ కొద్దిగా తడిగా ఉన్నప్పుడే కడిగేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చర్మంలోని సహజ నూనెలు పోకుండా ఉంటాయి.
