ఫెస్టివల్ లుక్ ని రెట్టింపు చేసే కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్

woman-life Aug 22 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
కుందన్ జుంకాలు

 కుందన్ లో కంచెన్ స్టైల్ జుంకాలు చాలా క్లాసీగా ఉంటాయి. ఇవి ట్రెడిషనల్ గా, ఎస్తెటిక్ లుక్ ని ఇస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
కంచెన్ హెవీ జుంకాలు

పండుగల్లో అందంగా, సంప్రదాయబద్ధంగా కనిపించాలనుకుంటే, ఈ హెవీ కుందన్ జుంకాలు మీ అందాన్ని మరింతగా పెంచుతాయి.

Image credits: Pinterest
కుందన్ మినీ జుంకాలు

క్యూట్ లుక్ కావాలంటే గణేష్ చతుర్థి, ఇతర పండుగలకు ఈ కుందన్ వర్క్ మినీ జుంకాలు ధరించవచ్చు.

Image credits: Pinterest
కుందన్ టాప్స్ చెవిరింగులు

కుందన్ వర్క్‌తో టాప్స్ డిజైన్ చాలా స్టైలిష్‌గా, అందంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest
కుందన్ చాంద్‌బాలి టాప్స్

చాంద్‌బాలి చెవిరింగులు మళ్ళీ ట్రెండ్‌లోకి వచ్చాయి, దక్షిణ భారత స్టైల్లో కుందన్ స్టోన్స్ చాంద్‌బాలి డిజైన్ ట్రై చేయండి.

Image credits: Pinterest
లోటస్ ప్యాట్రన్ కుందన్ టాప్స్

లోటస్ ప్యాట్రన్ కుందన్ టాప్స్ డిజైన్ ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్‌లో ఉంది. సోషల్ మీడియాలో లోటస్ ప్యాట్రన్ చెవిరింగులు బాగా ఫేమస్.

Image credits: Pinterest

