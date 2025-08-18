Telugu

ఈ కాలం అమ్మాయిల మనసుదోచే బ్లౌజ్ డిజైన్స్

woman-life Aug 18 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
Telugu

ఫ్యాన్సీ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్

సాంప్రదాయంగా ఉంటూనే ట్రెండీగా కనిపించాలి అంటే ఇలాంటి బ్యాక్ డిజైన్ బ్లౌజ్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఫ్యాన్సీ గా చూడటానికి బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

డీప్ రౌండ్ కట్ టాసెల్స్ వర్క్

రౌండ్ బ్యాక్ కట్‌పై చిన్న టాసెల్స్ వర్క్ ఉంటే, మొత్తం బ్యాక్ ఫోకస్ అక్కడికే వెళుతుంది. ఈ కాలం అమ్మాయిలకు బాగా నప్పుతుంది

Image credits: Pinterest
Telugu

జిగ్-జాగ్ డోరీ బ్యాక్ డిజైన్

ఏదైనా హెవీ చీర కోసం మీరు ఇలాంటి డిజైనర్ జిగ్-జాగ్ డోరీ బ్యాక్ డిజైన్‌ను సెలక్ట్ చేసుకోండి. ఈ డిజైన్ ముఖ్యంగా సిల్క్ చీరతో చాలా ఫ్యాన్సీగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: bigboutique10

రోజూ మేకప్ వేసుకుంటే ఏమౌతుంది?

సింక్ లో వీటిని అస్సలు పోయకండి.. పోశారో అంతేమరి

వీళ్లు రోజుకు ఎన్ని ఖర్జూరాలు తినొచ్చు?

Beauty tips: ఇంట్లోనే పార్లర్ లాంటి ఫేషియల్.. ఈజీగా చేసుకోండి ఇలా!