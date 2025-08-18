ఈ కాలం అమ్మాయిల మనసుదోచే బ్లౌజ్ డిజైన్స్

సాంప్రదాయంగా ఉంటూనే ట్రెండీగా కనిపించాలి అంటే ఇలాంటి బ్యాక్ డిజైన్ బ్లౌజ్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఫ్యాన్సీ గా చూడటానికి బాగుంటుంది.
రౌండ్ బ్యాక్ కట్పై చిన్న టాసెల్స్ వర్క్ ఉంటే, మొత్తం బ్యాక్ ఫోకస్ అక్కడికే వెళుతుంది. ఈ కాలం అమ్మాయిలకు బాగా నప్పుతుంది
ఏదైనా హెవీ చీర కోసం మీరు ఇలాంటి డిజైనర్ జిగ్-జాగ్ డోరీ బ్యాక్ డిజైన్ను సెలక్ట్ చేసుకోండి. ఈ డిజైన్ ముఖ్యంగా సిల్క్ చీరతో చాలా ఫ్యాన్సీగా కనిపిస్తుంది.
రోజూ మేకప్ వేసుకుంటే ఏమౌతుంది?
సింక్ లో వీటిని అస్సలు పోయకండి.. పోశారో అంతేమరి
వీళ్లు రోజుకు ఎన్ని ఖర్జూరాలు తినొచ్చు?
Beauty tips: ఇంట్లోనే పార్లర్ లాంటి ఫేషియల్.. ఈజీగా చేసుకోండి ఇలా!