తక్కువ ధరకే బ్లౌజ్ ను అందంగా మార్చాలంటే ఇలా చేయండి

woman-life Aug 19 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:instagram
గోల్డెన్ గోటాపట్టి

సాదా బ్లౌజ్ ను ఫ్యాన్సీగా మార్చాలనుకుంటే తక్కువ ధరకే గోటా పట్టిని కొని బ్లౌజ్ కు కుట్టించండి.  గోల్డెన్ లేదా మ్యాచింగ్ గోటా పట్టిని బ్లౌజ్ కు వేయిస్తే అందంగా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram
బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్‌లైన్‌లో గోటాపట్టి

మీరు నార్మల్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకున్నా సరే దాన్ని అందంగా మార్చాలనుకుంటే బ్లూ కలర్ బ్లౌజ్ కు వెండి గోటా పట్టిని కుట్టించండి. ఇది మీ లుక్ ను మార్చేస్తుంది. 

Image credits: instagram
గ్రీన్ బ్లౌజ్‌లో గోల్డెన్ గోటా పట్టి

వీ నెక్ గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్ కు గోల్డెన్ గోటా పట్టి బాగా సెట్ అవుతుంది. ఇది మీ బ్లౌజ్ ను అందంగా మార్చేస్తుంది. 

Image credits: instagram
ప్లెయిన్, కటౌట్ గోటాపట్టి

ఒక్క ప్లెయిన్ మాత్రమే కాదు కటౌట్ గోటా పట్టి కూడా మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది. బ్యాక్ నెక్ లైన్ ను కటౌట్ గోటా పట్టి వేయిస్తే మీ బ్లౌజ్ సూపర్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram
నెట్ బ్యాక్ బ్లౌజ్‌లో గోటాపట్టి

పింక్ కలర్ డీప్ వీ నెక్ బ్లౌజ్ ను మీరు మరింత అందంగా మార్చాలనుకుంటే మీరు దీనికి గోల్డెన్ కటౌట్ గోటాపట్టిని కుట్టించండి. 

Image credits: instagram
త్రిభుజ నెక్‌లైన్‌లో గోటాపట్టి

మీరు కుట్టించుకున్న బ్లౌట్ బ్యాక్ నెక్ త్రిభుజాకారంలో లేదా చతురస్రాకారంలో ఉంటే దానికి కూడా గోటాపట్టిని కుట్టించండి. ఇది మీ బ్లౌజ్ ను అందంగా మార్చేస్తుంది. 

Image credits: instagram

