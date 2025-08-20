Telugu

పెళ్లైన మహిళల మనసు దోచే మెట్టెలు

లేటెస్ట్ ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టె డిజైన్లు

ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టెల లేటెస్ట్ డిజైన్లు చాలా స్టైలిష్‌గా , చవకగా ఉంటాయి. వీటిని మీరు కేవలం ₹50-150 లో ఆన్‌లైన్ , ఆఫ్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: instagram\amazon
సింపుల్ ఫ్లవర్ ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టె

సన్నని సింపుల్ ఫ్లవర్ ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టెలు చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. రోజువారీ వాడకానికి బాగుంటాయి.  ఇవి మీకు ₹150 లోపు లభిస్తాయి.

Image credits: instagram
ముత్యాలతో పూల ఆకారపు మెట్టె

మధ్యలో చిన్న ముత్యంతో  పువ్వు డిజైన్ తో ఉన్న ఈ మెట్టెలు ట్రెడిషన్ గా, అందంగా ఉంటాయి. 

Image credits: instagram
గజ్జెల డిజైన్ మెట్టె

 మీరు ఈ ఫ్యాన్సీ గజ్జెల డిజైన్ మెట్టెను కూడా ఎంచుకోవచ్చు.  డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
నెమలి కట్ వర్క్ మెట్టె

నెమలి ఆకారపు కట్-వర్క్ మెట్టె ఆక్సిడైజ్డ్ ఫినిషింగ్‌లో చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది. చీరలు కట్టుకున్నప్పుడు ఇవి బాగుంటాయి.

Image credits: instagram
సాదా మెట్టె డిజైన్

మీకు ఎక్కువ అలంకరణలు నచ్చకపోతే, మీరు ఈ సాదా మెట్టె డిజైన్‌ను ప్రయత్నించాలి. ఇవి చూడటానికి అందంగా, ధరించడానికి సౌకర్యంగా ఉంటాయి.

Image credits: instagram
గుండ్రని ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టె

చిన్న మెట్టెపై  గుండ్రని  ఆకారపు డిజైన్ ఉన్న ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టె కూడా చూడటానికి బాగుంటాయి.

Image credits: instagram

