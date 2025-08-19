నిజమైన బంగారు ఆభరణాలను కొనే అవకాశం ఇప్పుడైతే లేదు. కానీ మీరు ఈ రకమైన కృత్రిమ బంగారు క్రాఫ్ట్, కుందన్, పూసలున్న ఈ ఉంగరం బంగారానికి ఏ మాత్రం తీసుకుపోదు.
ఫైన్ పోల్కీ కుందన్ రింగ్ డిజైన్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. దీన్ని మీరు కేవలం 500 రూపాయలకే కొనొచ్చు. ఇది మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
రాజస్థానీ మహిళలు ఇలాంటి ఉంగరాలను షిఫాన్ చీరతో ఎక్కువగా పెట్టుకుంటుంటారు. ఈ రకమైన హెవీ రింగ్ కేవలం 500 రూపాయలకంటే తక్కువ ధరకే మార్కెట్ లో దొరుకుతాయి.
స్టోన్, కుందన్, ముత్యాల పనితనంతో ఉన్న ఈ డిజైన్ ఉంగరాలు ఎంతో హెవీగా, అందంగా ఉంటాయి. దీన్ని మీరు పొడవైన వేలికి పెట్టుకుంటే మీరు రాయల్ లుక్ లో కనిపిస్తారు.
ఈ మీనాకారీ రింగ్ ను పెట్టుకుంటే మీరు రాయల్ గా, క్లాసీగా కనిపిస్తారు. దీన్ని మీరు ఎథ్నిక్ దుస్తులతో ధరించొచ్చు. ఇది నిజమైన బంగారు రింగ్ లా కనిపిస్తుంది.
రుబీ పెర్ల్ రింగ్ ను ఆడవాళ్లు ఎన్నో ఏండ్లుగా ధరిస్తున్నారు. దీని డిజైన్ ఆడవాళ్లకు ఎంతో ఇష్టం. ఈ హెవీ రింగ్ మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది.
