జస్ట్ 500 రూపాయలకే ఇంత మంచి ఉంగరాలు దొరుకుతాయా

woman-life Aug 19 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Pinterest
కుందన్, పూసలతో కూడిన ఉంగరం

నిజమైన బంగారు ఆభరణాలను కొనే అవకాశం ఇప్పుడైతే లేదు. కానీ మీరు ఈ రకమైన కృత్రిమ బంగారు క్రాఫ్ట్, కుందన్,  పూసలున్న ఈ ఉంగరం బంగారానికి ఏ మాత్రం తీసుకుపోదు.

Image credits: Pinterest
ఫైన్ పోల్కీ కుందన్ రింగ్

ఫైన్ పోల్కీ కుందన్ రింగ్ డిజైన్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. దీన్ని మీరు కేవలం 500 రూపాయలకే కొనొచ్చు. ఇది మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. 

Image credits: Pinterest
రాజవారీ హెవీ రింగ్

రాజస్థానీ మహిళలు ఇలాంటి ఉంగరాలను షిఫాన్ చీరతో ఎక్కువగా పెట్టుకుంటుంటారు. ఈ రకమైన హెవీ రింగ్ కేవలం 500 రూపాయలకంటే తక్కువ ధరకే మార్కెట్ లో దొరుకుతాయి. 

Image credits: Pinterest
స్టోన్, కుందన్ వర్క్ రింగ్

స్టోన్, కుందన్, ముత్యాల పనితనంతో ఉన్న ఈ డిజైన్ ఉంగరాలు ఎంతో హెవీగా, అందంగా ఉంటాయి. దీన్ని మీరు పొడవైన వేలికి పెట్టుకుంటే మీరు రాయల్ లుక్ లో కనిపిస్తారు. 

Image credits: Pinterest
మీనాకారీ రింగ్

ఈ మీనాకారీ రింగ్ ను పెట్టుకుంటే మీరు రాయల్ గా, క్లాసీగా కనిపిస్తారు. దీన్ని మీరు ఎథ్నిక్ దుస్తులతో ధరించొచ్చు. ఇది నిజమైన బంగారు రింగ్ లా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
రూబి పెర్ల్ రింగ్

రుబీ పెర్ల్ రింగ్ ను ఆడవాళ్లు ఎన్నో ఏండ్లుగా ధరిస్తున్నారు. దీని డిజైన్ ఆడవాళ్లకు ఎంతో  ఇష్టం. ఈ హెవీ రింగ్ మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. 

Image credits: Pinterest

