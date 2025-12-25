Telugu

న్యూ ఇయర్ పార్టీ కోసం అదిరిపోయే హెయిర్ స్టైల్స్ ఇవిగో

woman-life Dec 25 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
Telugu

మెస్సీ పోనీ టెయిల్

న్యూ ఇయర్ పార్టీలో అందరికంటే భిన్నంగా కనిపించాలంటే మెస్సీ పోనీ టెయిల్ వేసుకోండి. మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram
Telugu

స్లీక్ హై బ్రెయిడ్

ఎంబ్రాయిడరీ వెస్ట్రన్ వేర్‌తో స్లీక్ హై బ్రెయిడ్ హెయిర్ స్టైల్ సూపర్ గా ఉంటుంది. యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

ఫిష్ బ్రెయిడ్ హెయిర్‌స్టైల్

మీ జుట్టు మీడియం పొడవు ఉండి, ఒత్తుగా ఉంటే మెస్సీ ఫిష్ బ్రెయిడ్ మంచి ఆప్షన్. దీన్ని వేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ.

Image credits: instagram
Telugu

వేవీ హెయిర్

బ్రాలెట్ క్రాప్ టాప్ లేదా బ్లౌజ్‌ను హైలైట్ చేయడానికి ఈ సింపుల్ హెయిర్ స్టైల్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది.  

Image credits: instagram
Telugu

గజ్రా హెయిర్‌స్టైల్

ఈ హెయిర్‌స్టైల్ న్యూ ఇయర్ పార్టీతో పాటు పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు కూడా చాలా బాగుంటుంది. లాంగ్ గజ్రా లుక్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

సింపుల్ చోటీ హెయిర్ స్టైల్

ఈ హెయిర్ స్టైల్ శారీస్ తో చాలా బాగుంటుంది. జుట్టును ఒక వైపుకు దువ్వి, ముందు వైపు వేవీ స్టైల్ ఇస్తూ జడ అల్లితే చాలు. 

Image credits: instagram
Telugu

గ్లామరస్ లుక్

గ్లామరస్ లుక్ కోసం హాఫ్ అప్-హాఫ్ డౌన్ హెయిర్‌స్టైల్ బాగుంటుంది. ట్రైడిషనల్, వెస్ట్రన్ దుస్తులతో ట్రై చేయవచ్చు.

Image credits: instagram

బంగారంలా మెరిసేపోయే గాజులు.. ట్రెండీ డిజైన్స్ ఇవిగో

అదిరిపోయే డిజైన్లలో వెండి మెట్టెలు.. ధర కూడా తక్కువే

మల్లెపూలతో హెయిర్‌ స్టైల్స్.. ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?

ఐదు గ్రాముల్లో బంగారు చైన్.. లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఇవిగో