అదిరిపోయే డిజైన్లలో వెండి మెట్టెలు.. ధర కూడా తక్కువే

woman-life Dec 24 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
స్టోన్ మెట్టెలు

హెవీ లుక్ కోసం ఇలాంటి స్టోన్స్ పొదిగిన మెట్టెలను తీసుకోవచ్చు. ఇవి తక్కువ ధరలో వస్తాయి. 

Image credits: Instagram@ambe_jewellers_gosainganj
రూబీ స్టోన్ మెట్టెలు

ఎర్రటి రూబీ స్టోన్, చుట్టూ వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ మెట్టెలు పాదాలకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. 

Image credits: Instagram@ambe_jewellers_gosainganj
ఫ్లోరల్ డిజైన్

ప్లోరల్ డిజైన్‌ వెండి మెట్టెలు చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. వెయ్యి రూపాయల్లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: Instagram@ambe_jewellers_gosainganj
ఎమరాల్డ్ స్టోన్ వెండి మెట్టెలు

ఎమరాల్డ్ స్టోన్ వెండి మెట్టెలు చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.  

Image credits: Instagram@ambe_jewellers_gosainganj
మల్టీ కలర్ స్టోన్ మెట్టెలు

గజ్జెలతో ఉన్న మల్టీ కలర్ స్టోన్ మెట్టెలు కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు చాలా బాగుంటాయి. వెయ్యి రూపాయల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram@evivaajewellery
డైమండ్ షేప్ స్టోన్ మెట్టెలు

కాలి వేళ్లు కాస్త పొడవుగా ఉన్నవారికి డైమండ్ షేప్ స్టోన్ మెట్టెలు మంచి ఎంపిక. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Instagram@anant_jewellers_

