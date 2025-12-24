Telugu

మల్లెపూలతో హెయిర్‌ స్టైల్స్.. ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?

woman-life Dec 24 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
Telugu

సింపుల్ లుక్

ఓపెన్ హెయిర్ లేదా పోనీటెయిల్‌లో మల్లెపూలు పెట్టుకుంటే లుక్ సింపుల్‌గా, చాలా ఫ్రెష్‌గా కనిపిస్తుంది. చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు ఈ హెయిర్ స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

బబుల్ బ్రెయిడ్ గజ్రా హెయిర్‌స్టైల్

ఎత్నిక్ వేర్ పై ఇలాంటి బబుల్ బ్రెయిడ్ గజ్రా హెయిర్‌ స్టైల్‌ను ట్రై చేయవచ్చు. మల్లెపూలు మీ లుక్ ని మరింత ఎలివేట్ చేస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

మల్లెపూలతో క్రిస్ క్రాస్ బ్రెయిడ్ హెయిర్‌స్టైల్

ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం మల్లెపూలతో క్రిస్ క్రాస్ బ్రెయిడ్ హెయిర్‌ స్టైల్ ట్రై చేయవచ్చు. పొడవాటి జడ ఉన్నవారికి ఇది బాగుంటుంది. 

Image credits: pinterest
Telugu

మల్లెపూలతో లేయరింగ్ హెయిర్‌స్టైల్

ఫ్రెంచ్ బ్రెయిడ్‌పై లేయరింగ్ మల్లెపూలు పెట్టుకుంటే జుట్టు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ట్రెడిషనల్ దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

స్పైరల్ హెయిర్ స్టైల్

మల్లెపూలతో స్పైరల్ హెయిర్ స్టైల్ క్లాసి లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఈ హెయిర్ స్టైల్ బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Pinterest

ఐదు గ్రాముల్లో బంగారు చైన్.. లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఇవిగో

తక్కువ బడ్జెట్ లో వెండి నగలు.. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్

10 గ్రాముల్లో అందమైన బంగారు నెక్లెస్.. లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఇవిగో!

పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే మెట్టెలు