ఓపెన్ హెయిర్ లేదా పోనీటెయిల్లో మల్లెపూలు పెట్టుకుంటే లుక్ సింపుల్గా, చాలా ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది. చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు ఈ హెయిర్ స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది.
ఎత్నిక్ వేర్ పై ఇలాంటి బబుల్ బ్రెయిడ్ గజ్రా హెయిర్ స్టైల్ను ట్రై చేయవచ్చు. మల్లెపూలు మీ లుక్ ని మరింత ఎలివేట్ చేస్తాయి.
ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం మల్లెపూలతో క్రిస్ క్రాస్ బ్రెయిడ్ హెయిర్ స్టైల్ ట్రై చేయవచ్చు. పొడవాటి జడ ఉన్నవారికి ఇది బాగుంటుంది.
ఫ్రెంచ్ బ్రెయిడ్పై లేయరింగ్ మల్లెపూలు పెట్టుకుంటే జుట్టు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ట్రెడిషనల్ దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతుంది.
మల్లెపూలతో స్పైరల్ హెయిర్ స్టైల్ క్లాసి లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఈ హెయిర్ స్టైల్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
