గ్రీన్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ నెమలి డిజైన్ గాజులు చేతికి నిండుగా ఉంటాయి. వీటి ధర రూ. 1000 వరకు ఉంటుంది.
పండుగలు, ఫంక్షన్లలో సూపర్ గా కనిపించాలంటే ఈ గాజులు మంచి ఎంపిక. వీటి ధర రూ. 1000-1200 వరకు ఉంటుంది.
స్టోన్స్ పొదిగిన ఫ్లవర్ డిజైన్ గాజులు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. వీటి ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
చుట్టూ బాల్ డిజైన్ ఉన్న ఈ గాజులు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి. పిల్లలకు, పెద్దలకు బాగుంటాయి.
కాసుల డిజైన్ తో ఉన్న ఈ గాజులు ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటి ధర రూ.200-300 వరకు ఉంటుంది.
వైట్ ముత్యాలు, స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ గాజులు హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. వీటి కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
