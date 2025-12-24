Telugu

బంగారంలా మెరిసేపోయే గాజులు.. ట్రెండీ డిజైన్స్ ఇవిగో

woman-life Dec 24 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
నెమలి డిజైన్

గ్రీన్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ నెమలి డిజైన్ గాజులు చేతికి నిండుగా ఉంటాయి. వీటి ధర రూ. 1000 వరకు ఉంటుంది.

హెవీ లుక్ కోసం..

పండుగలు, ఫంక్షన్లలో సూపర్ గా కనిపించాలంటే ఈ గాజులు మంచి ఎంపిక. వీటి ధర రూ. 1000-1200 వరకు ఉంటుంది.

స్టోన్ గాజులు

స్టోన్స్ పొదిగిన ఫ్లవర్ డిజైన్ గాజులు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. వీటి ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

బాల్ డిజైన్ గాజులు

చుట్టూ బాల్ డిజైన్ ఉన్న ఈ గాజులు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి. పిల్లలకు, పెద్దలకు బాగుంటాయి.

కాసు డిజైన్ గాజులు

కాసుల డిజైన్ తో ఉన్న ఈ గాజులు ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటి ధర రూ.200-300 వరకు ఉంటుంది.

వైట్ ముత్యాల గాజులు

వైట్ ముత్యాలు, స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ గాజులు హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. వీటి కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. 

