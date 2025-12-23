Telugu

ఐదు గ్రాముల్లో బంగారు చైన్.. లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఇవిగో

Author: Kavitha G Image Credits:instagram- soni_fashion_rajkot
స్నేక్ డిజైన్ చైన్

స్నేక్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ చైన్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

Image credits: Pinterest
ట్రెండీ డిజైన్

రోజూవారీ వాడకానికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. 5 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. అన్ని వయసులవారికి బాగుంటుంది. 

Image credits: instagram- soni_fashion_rajkot
టియర్ డ్రాప్ డిజైన్

కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. డ్రెస్సులు, చీరల మీదికి చక్కగా సరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
ఫ్లవర్ డిజైన్

సన్నటి చైన్, ఫ్లవర్ డిజైన్ లాకెట్ ఉన్న ఈ చైన్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బాగుంటుంది. 4-5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
సింపుల్ డిజైన్

ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్ చైన్స్ రోజూవారి వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
బాల్ డిజైన్

బాల్ డిజైన్ చైన్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. 5-6 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest

