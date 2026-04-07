కాలేజీ అమ్మాయిల కోసం అదిరిపోయే సిల్వర్ లాకెట్లు.. ఇవిగో

woman-life Apr 07 2026
Author: Kavitha G Image Credits:gemini ai
Telugu

ఆకు డిజైన్ లాకెట్

ప్రకృతిని ఇష్టపడేవారికి ఆకు డిజైన్ లాకెట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది సింపుల్‌గా, అందంగా ఉంటుంది. రోజూ వేసుకోవడానికి ఇది మంచి ఆప్షన్.

Image credits: instagram @taniamallowjewellery
Telugu

పువ్వు డిజైన్ లాకెట్

పువ్వు డిజైన్ లాకెట్లు ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి సాఫ్ట్, ఫెమినిన్ లుక్‌ను ఇస్తాయి. ఏ డ్రెస్‌తోనైనా ఇవి సులభంగా మ్యాచ్ అవుతాయి.

Image credits: instagram @adorne_exquisitejewels
Telugu

చంద్రుడు, నక్షత్రాల లాకెట్

చంద్రుడు, నక్షత్రాల డిజైన్ ఉన్న లాకెట్ యూనిక్, స్టైలిష్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఇది ప్రకృతి, కాస్మిక్ వైబ్స్‌ను అందంగా చూపిస్తుంది. ఈ ట్రెండ్ ప్రస్తుతం చాలా పాపులర్.

Image credits: instagram @jewelmarvels
Telugu

సీతాకోకచిలుక డిజైన్ లాకెట్

సీతాకోకచిలుక డిజైన్‌ను అందానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఇది కాలేజీ అమ్మాయిలకు క్యూట్, అట్రాక్టివ్ జ్యువెలరీ పీస్.

Image credits: tahi.co.in
Telugu

అలల డిజైన్ లాకెట్

అలల డిజైన్ ఉన్న లాకెట్ సముద్రపు అందాన్ని చూపిస్తుంది. ఇది సింపుల్, క్లాసీ లుక్‌ను ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
Telugu

ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ లాకెట్

ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ లాకెట్ ఎదుగుదల, పాజిటివిటీకి చిహ్నం. ఈ డిజైన్ స్టైలిష్‌గా ఉండటమే కాకుండా, ఒక లోతైన, ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: instagram @cosmiccreatedmagic

