Telugu

చర్మం మెరవాలంటే.. రోజూ చేయాల్సిన పనులు

మీ చర్మం ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా ఉండాలంటే రోజూ కొన్ని పనులు తప్పనిసరిగా చేయాలి. అవేంటో వివరంగా చూద్దాం.

woman-life Apr 06 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:pinterest
నీళ్లు బాగా తాగాలి

చర్మ ఆరోగ్యం కోసం శరీరాన్ని హైడ్రేట్‌గా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ప్రతిరోజూ కనీసం ఎనిమిది గ్లాసుల నీళ్లు తప్పకుండా తాగాలి.

హాయిగా నిద్రపోవాలి

చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో నిద్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే రోజూ 7 నుంచి 9 గంటల పాటు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం చాలా అవసరం.

వ్యాయామం తప్పనిసరి

చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో వ్యాయామం కూడా బాగా సాయపడుతుంది. అందుకే వ్యాయామాన్ని మీ దినచర్యలో ఓ భాగంగా చేసుకోండి.

జంక్ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండండి

ఫాస్ట్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్ వంటివి చర్మ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అందుకే వీలైనంత వరకు వీటికి దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినండి

ఆరోగ్యకరమైన చర్మం కోసం మీ డైట్‌లో పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా చేర్చుకోండి. ఇవి చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో బాగా సహాయపడతాయి.

సన్‌స్క్రీన్ వాడటం మర్చిపోవద్దు

బయటకు వెళ్లేటప్పుడు సన్‌స్క్రీన్ క్రీములు తప్పకుండా వాడాలి. ఇది సూర్యరశ్మి వల్ల చర్మం ట్యాన్ అవ్వకుండా, దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుంది.

