స్ట్రెస్, ఫోన్, ల్యాప్ టాప్, నిద్రలేమి వంటి వివిధ కారణాల వల్ల కళ్ల చుట్టూ నల్లటి వలయాలు ఏర్పడతాయి.
ఈ డార్క్ సర్కిల్స్ ను ఇంట్లో ఉండే కొన్ని వస్తువులతోనే ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు. అదెలాగంటే?
రోజ్ వాటర్ తో డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గిపోతాయి. ఇందుకోసం రోజ్ వాటర్ లో కాటన్ బాల్ ను ముంచి కళ్లపై కొద్దిసేపు పెట్టాలి. ఇలా తరచుగా చేయడం వల్ల డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గుతాయి.
కీరదోసకాయ డార్క్ సర్కిల్స్ ను తగ్గించడంలో చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. ఇందుకోసం దోసకాయ ముక్కల్ని లేదా గుజ్జును కళ్ల పై పెట్టి 10 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.
టీ బ్యాగులతో కూడా మీరు డార్క్ సర్కిల్స్ ను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం వీటిని కళ్లపై పెట్టుకోవాలి. ఈ టీ బ్యాగులు కళ్లకు చలువ చేస్తాయి.
పెరుగుతో కూడా డార్క్ సర్కిల్స్ ను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం 2 స్పూన్ల పెరుగులో కొంచెం రోజ్ వాటర్ ను వేసి కళ్ల చుట్టూ అప్లై చేయాలి.
బాదం నూనెను కళ్ల చుట్టూ పెట్టడం వల్ల డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గడమే కాదు వాపు కూడా తగ్గుతుంది.
