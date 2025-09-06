Telugu

గ్యాస్ స్టవ్ ను ఇలా క్లీన్ చేస్తే తలతలా మెరిసిపోతుంది

woman-life Sep 06 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
గ్యాస్ స్టవ్

మన వంటింట్లో ఉండే కొన్ని వస్తువులతోనే గ్యాస్ స్టవ్ ను శుభ్రం చేయొచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

నిమ్మకాయ

నిమ్మకాయతో కూడా గ్యాస్ స్టవ్ ను క్లీన్ చేయొచ్చు. ఇది ఎలాంటి మరకనైనా ఇట్టే పోగొడుతుంది. ఇందుకోసం నిమ్మరసంలో డిష్ వాష్ ను వేసి తుడవాలి. 

వెనెగర్

వెనిగర్ గ్యాస్ స్టవ్ ను శుభ్రం చేయడంలో చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. ఇందుకోసం కొంచెం వెనిగర్ ను గ్యాస్ స్టవ్ పై చల్లి కొద్దిసేపటి తర్వాత తుడిస్తే సరిపోతుంది.

డిష్ వాష్ లిక్విడ్

గ్యాస్ స్టవ్ ను శుభ్రం చేయడానికి మీరు డిష్ వాష్ లిక్విడ్ ను కూడా వాడొచ్చు. దీన్ని స్పాంజ్ కు రాసి గ్యాస్ స్టవ్ కు బాగా రుద్ది కడగండి. స్టవ్ కు పట్టిన మురికి మొత్తం పోతుంది. 

ఉల్లిపాయ

ఉల్లిపాయతో కూడా మీరు గ్యాస్ స్టవ్ ను శుభ్రం చేయొచ్చు. ఇందుకోసం ఉల్లిపాయను కొన్ని నీళ్లలో మరిగించి చల్లారిన తర్వాత స్పాంజ్ తో రుద్ది క్లీన్ చేయండి. 

బేకింగ్ సోడా

బేకింగ్ సోడాతో కూడా మీరు మురికిగా మారిన గ్యాస్ స్టవ్ ను సింపుల్ గా క్లీన్ చేయొచ్చు. ఇందుకోసం బేకింగ్ సోడాలో వెనిగర్ వేసి పేస్ట్ చేసి స్టవ్ కు రుద్ది కొద్ది సేపటి తర్వాత తుడవండి. 

శుభ్రంగా ఉంచండి

మీరు గ్యాస్ స్టవ్ ను ఉపయోగించిన తర్వాత ఖచ్చితంగా శుభ్రం చేయండి. ఎందుకంటే దీనిపై మరకలను ఎక్కువ రోజులు క్లీన్ చేయకుండా వదిలేస్తే.. వాటిని క్లీన్ చేయడం కష్టమవుతుంది.

