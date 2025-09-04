Telugu

పండగ వేళల్లో మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే జుంకాలు

woman-life Sep 04 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
ట్రిపుల్ లేయర్ జుంకాలు

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఈ మూడు లేయర్ జుంకాలు.. మంచి లుక్ ఇస్తాయి. చీరకు బాగా సూట్ అవుతాయి. 

Image credits: social media
ముత్యాల లాకెట్టు హెవీ జుంకాలు

ముత్యాల లాకెట్టు జుంకాలు ప్రత్యేక సందర్భాలు, పార్టీలకు ధరించవచ్చు. మెడలో ముత్యాల దండ కూడా వేసుకుంటే లుక్ ఇంకా బాగుంటుంది.

Image credits: instagram
ఇయర్‌కఫ్ జుంకా డిజైన్

ఇయర్‌కఫ్ జుంకాలు చెవులను పూర్తిగా కవర్ చేయడమే కాకుండా చాలా ఫ్యాషన్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
కాసుల దండతో జుంకాలు..

జుంకాలకు హెవీ లుక్ కోసంకాసుల దండను వాడవచ్చు. నవరాత్రికి  ఇలాంటివి ధరిస్తే మరింత స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: PINTEREST
హెవీ జుంకా యాంటిక్ లుక్

యాంటిక్ లుక్ జుంకాలు కావాలంటే 2 లేయర్ల సర్కిల్ డిజైన్ జుంకాలు ఎంచుకోండి. ఇవి ₹200 లోపు దొరుకుతాయి.

Image credits: PINTEREST
ఆర్టిఫిషియల్ హెవీ జుంకా

ఆర్టిఫిషియల్ హెవీ జుంకాలో బాల్ లాకెట్టుతో పాటు ముత్యాల వర్క్ కూడా ఉంది. ఆకుపచ్చ, ఎరుపు రాళ్ళు వీటిని అందంగా మారుస్తున్నాయి.

Image credits: Pinterest

