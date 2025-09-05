Telugu

రోజూ ఈ ఫుడ్స్ తింటే.. జుట్టు రాలమన్నా రాలదు..!

woman-life Sep 05 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కోడి గుడ్డు..

కోడి గుడ్డులో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మన జుట్టును ఒత్తుగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి. 

Image credits: Getty
చేపలు

సాల్మన్ వంటి కొవ్వు చేపలు జుట్టు కుదుళ్లకు అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయి, జుట్టు సాంద్రతను పెంచుతాయి.

Image credits: Getty
పప్పులు, బీన్స్

పప్పులు , బీన్స్‌లలో జుట్టుకు అవసరమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి జుట్టును బలంగా చేస్తాయి.

Image credits: Freepik
గింజలు

గింజలలో జుట్టు బలానికి అవసరమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
పెరుగు

ఇది జుట్టు కుదుళ్లకు రక్త ప్రసరణను పెంచుతుంది, జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Pinterest
ఆకుకూరలు

ఆకుకూరల్లో ఐరన్, విటమిన్ ఎ, సి వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి జుట్టును బలంగా చేస్తాయి.

Image credits: Getty

