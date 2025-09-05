రోజూ ఈ ఫుడ్స్ తింటే.. జుట్టు రాలమన్నా రాలదు..!

కోడి గుడ్డులో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మన జుట్టును ఒత్తుగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి.
సాల్మన్ వంటి కొవ్వు చేపలు జుట్టు కుదుళ్లకు అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయి, జుట్టు సాంద్రతను పెంచుతాయి.
పప్పులు , బీన్స్లలో జుట్టుకు అవసరమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి జుట్టును బలంగా చేస్తాయి.
గింజలలో జుట్టు బలానికి అవసరమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఇది జుట్టు కుదుళ్లకు రక్త ప్రసరణను పెంచుతుంది, జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది.
ఆకుకూరల్లో ఐరన్, విటమిన్ ఎ, సి వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి జుట్టును బలంగా చేస్తాయి.
