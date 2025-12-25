లైట్ వెయిట్ లో హెవీ డిజైన్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ నెక్లెస్ బెస్ట్ ఆప్షన్. 15 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
కాసులు, చిన్న చిన్న పూసలతో ఉన్న ఈ చైన్ మెడ నిండుగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.
తక్కువ వెయిట్ లో నెక్లెస్, హారం తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. 15 గ్రాముల్లో రెండూ తీసుకోవచ్చు.
లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ కాసుల హారం వేసుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది. అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సరిపోతుంది.
చిన్న పూసలు, హార్ట్ షేప్ కాసులతో ఉన్న ఈ హారం కాస్త పెద్ద వయసువారికి బాగుంటుంది. 15 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
