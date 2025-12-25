Telugu

వంట గదిలో ఈ ఒక్క పదార్థం వాడినా జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది

woman-life Dec 25 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ఉల్లిపాయ రసం

జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేసే గుణాలు ఉల్లిపాయ రసంలో ఉన్నాయి. ఇది తలపై చుండ్రును కూడా నివారిస్తుంది.
 

చేయవలసినది

ఒకటి లేదా రెండు ఉల్లిపాయల పొట్టు తీసి శుభ్రం చేయాలి. తర్వాత ఉల్లిపాయను చిన్న ముక్కలుగా కోయాలి. వాటిని మిక్సీలో వేసి రసం తీయాలి.
 

జుట్టుకు పట్టించాలి

ఈ రసాన్ని తల చర్మానికి, జుట్టుకు బాగా పట్టించాలి. అరగంట తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో కడిగేయాలి. 
 

వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు

వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు ఇలా చేస్తే జుట్టు రాలడం తగ్గి, ఒత్తుగా పెరుగుతుంది. 
 

ఉల్లి రసంతో ఇతర హెయిర్ ప్యాక్‌లు

ఒక టీస్పూన్ ఉల్లిపాయ రసం, రెండు టీస్పూన్ల కొబ్బరి నూనె కలిపి మిశ్రమంగా చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు, జుట్టుకు పట్టించాలి. అరగంట తర్వాత కడిగేయాలి. 

ఉల్లిపాయ రసం + కలబంద జెల్

ఉల్లిపాయ రసం, కొద్దిగా కలబంద జెల్, టీ ట్రీ ఆయిల్ కలిపి తలకు పట్టించాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత షాంపూతో కడిగేయాలి. 

ఉల్లిపాయ రసం + గుడ్డు తెల్లసొన

గుడ్డులోని తెల్లసొన, ఉల్లిపాయ రసం కలిపి తలకు పట్టించడం వల్ల చుండ్రు, జుట్టు రాలడం తగ్గుతాయి. 
 

