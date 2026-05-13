Hairstyles: రెండు నిమిషాల్లో వేసుకోగల క్యూట్ హెయిర్ స్టైల్స్

woman-life May 13 2026
Author: ramya Sridhar
రిబ్బన్ తో పోనీ టెయిల్..

ఎక్కువగా టైమ్ లేనప్పుడు  ఇలా సింపుల్ రంగు రంగుల రిబ్బన్ తో పోనీ టెయిల్ కట్టుకుంటే సరిపోతుంది. లుక్ మాత్రం అదిరిపోతుంది. 

బబుల్ పోనీటెయిల్

 స్టైలిష్‌గా కనిపించాలంటే ఇషితా దత్తాలా బబుల్ పోనీటెయిల్ హెయిర్‌స్టైల్ వేసుకోవచ్చు. దీన్ని వేసుకోవడం చాలా సులభం.

అందమైన బన్‌తో అదిరిపోయే లుక్

మీరు ఏదైనా పార్టీకి వెళ్తుంటే, జుట్టు వదిలేయకుండా ఇలా అందంగా బన్ (ముడి) వేసుకోండి. కావాలంటే ముందువైపు కొన్ని ఫ్రింజ్ కూడా వదులుకోవచ్చు.
మెస్సీ బ్రెయిడ్ హెయిర్‌స్టైల్

మెస్సీ బ్రెయిడ్ హెయిర్‌స్టైల్ లుక్ చాలా పాపులర్. చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఈ హెయిర్‌స్టైల్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.
పాపిడి తీసి ముడి వేయండి

పార్టీకి వెళ్తున్నప్పుడు, జుట్టును మధ్యకు పాపిడి తీసి ముడి వేయండి. దానికి గులాబీ పూల గజ్రా పెడితే చాలా కూల్‌గా కనిపిస్తారు.
పొడవాటి గజ్రాతో కొత్త లుక్

మీకు పొట్టి జుట్టు ఉన్నా గజ్రా పెట్టుకోవాలని ఉందా? అయితే  రెండు రంగుల పూలతో చేసిన పొడవాటి గజ్రా పెట్టుకోవచ్చు. పొడవాటి జుట్టు ఉన్నవాళ్లు జడ వేసుకుని ఇలాంటి గజ్రా పెట్టుకోవచ్చు.

