కలబందను ఇలా పెడితే మీ ముఖం మెరిసిపోద్ది

woman-life Aug 22 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:social media
అలోవెరా, పసుపు ప్యాక్

కలబంద జెల్ లో కొంచెం పసుపును వేసి ప్యాక్ గా చేయండి. ఇది మీ ముఖానికి మంచి గ్లోను ఇస్తుంది. 

Image credits: Getty
అలోవెరా, రోజ్ వాటర్ ప్యాక్

కలబంద జెల్ లో కొంచెం రోజ్ వాటర్ ను వేసి మెత్తని పేస్ట్ చేసి ముఖానికి పెడితే మీ ముఖం వెంటనే మెరిసిపోతుంది. 

Image credits: Getty
అలోవెరా, తేనె ప్యాక్

కలబందలో తేనెను మిక్స్ చేసి ముఖానికి పెడితే ముఖం కాంతివంతంగా అవుతుంది. 

Image credits: Getty
కలబంద, నిమ్మరసం

మీరు కలబంద జెల్లో నిమ్మరసాన్ని మిక్స్ చేసి ఫేస్ ప్యాక్ లా కూడా వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: social media
అలోవేరా, దోసకాయ ప్యాక్

కలబంద గుజ్జులో మీరు కీరదోసకాయ రసాన్ని మిక్స్ చేసి ముఖానికి అప్లై చేస్తే మీ ముఖం తేమగా ఉంటుంది. 

Image credits: freepik
అలోవేరా, అరటి ప్యాక్

కలబంద గుజ్జులో అరటిపండును వేసి మెత్తని పేస్ట్ లా చేయండి. దీన్ని ముఖానికి పెట్టి పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత కడిగేస్తే సరిపోతుంది. 

Image credits: freepik
అలోవేరా, గ్రీన్ టీ ప్యాక్

మీరు గ్రీన్ టీని కలబంద జెల్ లో మిక్స్ చేసి ముఖానికి పెడితే మీ ముఖం అందంగా అవుతుంది. 

Image credits: freepik
అలోవేరా,ఓట్స్ ప్యాక్

ఓట్స్ మంచి స్క్రబ్బర్ లా కూడా పనిచేస్తాయి. మీరు కలబంద జెల్ లో ఓట్స్ ను వేసి మెత్తని పేస్ట్ చేసి ముఖానికి పెట్టొచ్చు.

Image credits: social media
అలోవెరా ప్యాక్

ఒక్క కలబంద జెల్ ను కూడా మీరు ఫేస్ ప్యాక్ లా వేసుకోవచ్చు. ఇది మీ చర్మం మెరిసేలా చేస్తుంది. చర్మ సమస్యలనూ తగ్గిస్తుంది. 

Image credits: social media

