తప్పుడు కన్సీలర్ లేదా కంటోరింగ్ వాడితే, మేకప్ గ్రేగా లేదా ప్యాచీగా కనిపిస్తుంది. మీ చర్మం గ్లోయింగ్గా కనిపించడానికి కొన్ని యూనిక్, సులభమైన మేకప్ హ్యాక్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
వార్మ్ అండర్టోన్ ఉంటుంది. కన్సీలర్ మీ స్కిన్ టోన్ కంటే 1 షేడ్ లైట్గా ఉన్నది తీసుకోండి. ఆరెంజ్ లేదా పీచ్ అండర్టోన్ ఉన్న కన్సీలర్ డార్క్ సర్కిల్స్ను కవర్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది.
డార్క్ సర్కిల్స్ను కవర్ చేయడానికి కలర్ కరెక్టర్ అవసరం. కళ్ల కింద భాగంలో కొద్దిగా ఆరెంజ్ కరెక్టర్ అప్లై చేయండి. ఆ తర్వాత కన్సీలర్ వేసుకోండి. దీనివల్ల ముఖం ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది.
ముఖం షేప్ డిఫైన్ చేయడానికి కంటోరింగ్ అద్భుతమైన మార్గం. సరైన కంటోరింగ్తో సన్నగా, స్ట్రక్చర్డ్గా కనిపిస్తుంది. ఫౌండేషన్ కంటే 2 షేడ్స్ డార్క్గా ఉన్న కంటోర్ ప్రొడక్ట్ను వాడాలి.
కన్సీలర్ను మచ్చలు కవర్ చేయడానికే కాదు, ఫేస్ను హైలైట్ చేయడానికి కూడా వాడతారు. కళ్ల కింద, ముక్కు మధ్యలో, నుదుటి మధ్యలో అప్లై చేయండి. దీనివల్ల బ్రైట్గా, ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది.
చర్మంపై క్రీమ్ కంటోర్ చాలా స్మూత్గా, న్యాచురల్గా కనిపిస్తుంది. పౌడర్ కంటోర్ కొన్నిసార్లు ప్యాచీగా కనిపించవచ్చు. అందుకే క్రీమ్ కంటోర్ను బ్యూటీ స్పాంజ్తో బ్లెండ్ చేయడం మంచిది.
మేకప్లో అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది బ్లెండింగ్. కన్సీలర్, కంటోర్ను సరిగ్గా బ్లెండ్ చేయకపోతే మేకప్ హెవీగా, ప్యాచీగా కనిపిస్తుంది. చివరగా ట్రాన్స్లూసెంట్ పౌడర్ అప్లై చేయండి.
